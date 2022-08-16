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大陸 大陸焦點 特派現場

40名緬北詐騙犯落網改造　齊喊：中國人不騙中國人

▲▼中國籍緬北詐騙犯喊，「中國人不騙中國人」。（圖／翻攝微博）

▲中國籍緬北詐騙犯喊，「中國人不騙中國人」。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

台灣人被「淘金」吸引騙去柬埔寨，結果被詐財詐色甚至活摘器官等消息曝光，事實上中國大陸早已傳出多起類似案件，其中一群在緬北做詐騙的中國籍犯人，被移送回國後「接受改造」，大喊「中國人不騙中國人」，影片當時登上微博熱搜。

微博「江蘇網警」於2021年10月發布影片，當中男子6人一排，整隊至少40人，立正站好大喊，「我在緬北做詐騙，現在回到祖國媽媽的懷抱，接受改造重新做人，我是中國人，中國人不騙中國人。」

據指出，這支影片最早在2021年3月出現，同年10月再度成為網路焦點，由陸媒轉發帶動網友關注，今年2月「寧州公安」、「蘇州公安」等官微再一次轉發。

▼詐騙犯喊「不騙中國人」，網友質疑邏輯怪異，「難道外國人就可以騙」？（圖／翻攝微博）

▲▼中國籍緬北詐騙犯喊，「中國人不騙中國人」。（圖／翻攝微博）

《環球博訊》指出，在緬甸、柬埔寨經常可聽到一句話，「放心吧，都是中國人，不會坑你的」，但到頭來騙自己的往往都是中國人，多透過電話詐騙、網路賭博等進行詐騙，不少受騙中國人到東南亞也成了「血牛」。

▲▼緬北許多中國人騙中國人。（圖／翻攝《環球博訊》）

▲許多中國人都被薪資待遇優渥的謊言騙去。（圖／翻攝《環球博訊》）

「江蘇網警」影片發布後，「中國人不騙中國人」的邏輯受到不少網友詬病，指「難道外國人就可以騙了嗎」、「你能用英語去騙外國人嗎」？

「中國人不騙中國人」這句口號後來也變成網路梗，許多微博網友開始將這句話套用在日常生活中。

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