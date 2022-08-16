柬埔寨詐騙升級「出百萬拍廣告」誘攝影團隊　急問導演：多少人來

▲導演Binger（左一）曾與歌手吳卓源合作，不料這次也成為詐騙目標。（圖／Binger Tseng授權提供）

記者柯沛辰／台北報導

柬埔寨詐騙再升級，開始鎖定職業團隊，企圖一次欺騙多人步入火坑。一名導演13日就接到百萬酬勞邀約，要求赴海外拍攝智能安全帽廣告，但他憑藉10年接案經驗，一下子就識破話術，也發現詐騙手法已經升級，疑似鎖定特定行業下手，因此歸納出5項徵兆及3點經驗總結，呼籲同業不要上當。

導演Binger近日接到陌生女子私訊，對方自稱是中國新創品牌，但還未進一步自我介紹，劈頭就問「請問有海外拍攝經驗嗎？」女子表示，他們是做「智能安全帽」的廠商，「我們下周原本要拍攝，但拍攝團隊確診，請問你們下周有辦法來拍攝嗎？估計3天。」

▲▼詐騙集團自稱是中國新創品牌，要拍攝智能安全帽廣告。（圖／Binger Tseng授權提供）

導演Binger詢問「你們預算多少？」結果女子直接開價30萬人民幣（約新台幣133萬元），稱拍攝地點在柬埔寨金邊，「我司會提供來回機票與酒店和接駁，看您視頻質量挺好的，希望有機會合作！」Binger感覺有些古怪，當即回覆「先打個10萬過來，我就去」。

陌生女子聞言故作鎮定，有模有樣地應允「好的，再麻煩提供銀行帳號」、「跨境支付可能需要幾天時間」，隨後問了一句「您可以帶幾個人過來拍攝呢？」而正是這句充滿語病的提問，讓Binger確定是騙局一場，不禁反諷「詐騙集團最近很缺人吼？」氣得女子惱羞飆髒話。

事後，Binger在臉書分享對話經過，稱自從去菲律賓旅行被綁架後，這幾年就對東南亞、中國大陸的拍攝邀請特別小心，加上近來柬埔寨屢傳人口拐賣，讓他特別警覺，後來一問才知道，「最近也有其他接案人收到類似邀約，手法如出一轍。」

▼詐騙集團被識破，惱羞飆罵髒話。（圖／Binger Tseng授權提供）

這些鎖定接案者的手法，以5項特徵尤為明顯：

一、很急，要你趕快飛，明明很多細節都不確定

二、貌似假帳號

三、鼓勵你多帶一些人

四、待遇不薄

五、簡體字

Binger提醒，如果打算赴海外工作，有3點務必牢記：

一、不要隨便在國外上來路不明「客戶」的車

二、離開國門後，國家和法律很難保護你

三、正妹頭像的背後通常是個大叔，或是被擄走逼做詐騙的可憐人

Binger是接案近10年的導演、攝影師，曾跟歌手吳卓源、黃明志、大支合作，多次入圍獲獎國內影展，不料這次也成為詐騙集團目標。事實上，詐騙集團近來鎖定魔術師、舞團、攝影團隊及化妝師等行業，以團體工作名義邀約，企圖欺騙多人赴柬，如今在網上引發關注，也已引起相關行業警覺。

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