若過得好誰想去柬埔寨？柯文哲3問蔡英文：別讓國民淪刀俎下魚肉

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家近日頻傳人蛇集團詐騙案，引發各界關注。台北市長柯文哲15日向總統蔡英文提出3個問題，希望中央政府正視人民的生活困境，「如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」

▲柯文哲（右）隔空向蔡英文（左）喊話，希望中央出手解決柬埔寨詐騙問題。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲在臉書PO文中提到，台灣人被騙到柬埔寨工作，卻遭到凌虐、性侵、賣血，「這就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的『幸福台灣』？當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？」

柯文哲表示，有些人為了護航政府，在網路上各種冷嘲熱諷，認為會被騙去柬埔寨的人都是又笨又貪，「請問，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」政府公布上半年國人平均薪資上看6.2萬元，蔡英文說她上任後六度調高基本工資，國內經濟欣欣向榮，實際上，人民的痛苦指數不斷升高，貧富不均、通膨更是吞噬掉有限的薪資漲幅。

柯文哲指出，如今柬埔寨詐騙頻傳，台灣人被賣到國外，遭到勒贖、侵害，卻只能靠當地台商、台僑自救付贖金，直到受害人數越來越多，紙包不住火了，行政院才舉辦跨部會專案會議並成立救援小組，結果還發布媒體通知，請媒體到桃園機場拍警政署長視察，看員警怎麼舉警告標牌，「這個政府怎麼會是這樣？」

最後，柯文哲直接點名外交部、警政署和勞動部，希望外交部與鄰近的駐外館處展開救援、警政署即刻展開跨國合作打擊海外人口販運行為、勞動部嚴查不法集團，同時他也向蔡英文喊話，「請蔡英文總統正視人民生活困境，務實執政、保護人民，不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉。」