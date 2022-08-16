穿和服「被公安逮捕」持續炎上！女Coser連2天道歉　刪光微博滅火

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記者趙蔡州／綜合報導

大陸一名正妹Coser日前穿和服外出拍攝，不料引起警察當街拉扯大罵，最後被依尋釁滋事罪帶進警局，氣得她在微博發文大罵「原來我從來沒有穿衣自由、言論自由」。事件曝光後，在微博引發網友熱議，而該名Coser則於15日道歉，希望大家能理性看待此事，不久後更清空微博。

▲事件曝光後，在微博引發大批網友論戰，部分網友認為Coser行為不妥。（圖／翻攝自微博）

事件發生在江蘇省蘇州市淮海街，這一名正妹Coser於10日穿著和服要進行拍攝，不料遭到一名警員阻攔並當街指責，氣得她立刻拿出手機錄影。影片可以看見，員警大聲斥責她「如果妳今天穿漢服，我絕對不會這樣說，但是妳今天穿和服，作為一個中國人來說，妳是中國人嗎，是中國人嗎？」

正妹Coser聽了警員的話後試圖解釋，但對方完全不理會，反而進一步威脅，最後更被警員依尋釁滋事罪，當場撕衣逮捕。她事後在微博感嘆，「請問穿一個衣服在街上走，就是尋釁滋事了」、「警察還威脅我不准發到網路上，如果這條掛了我也不意外。只能說真的很失望，原來我從來沒有穿衣自由、言論自由」。

▲女Coser清空微博了。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，在微博引發大批網友論戰。正妹Coser於14日、15接連發文道歉，說「傷害了民族情感我感到非常抱歉」、「希望大家能夠理性看待此事，我知道事情發展到現在，我有很大的責任，給大家添麻煩了，真的很對不起」，不久後更把微博貼文、照片及影音全部清空。

針對正妹Coser的遭遇，有一派中國網友認為，「該微博已清空，妹子你可是中國人，最主要還是日本投降77週年」、「既然你都追求這種不計後果的自由了，就要承受享受這種自由所產生的後果，在我看來就是活該討罵」、「不值得同情」、「沒有榮辱觀，枉為中國人」。

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