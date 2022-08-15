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大陸 大陸焦點 特派現場

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名正妹Coser日前穿著和服外出拍攝，沒想到竟被警察當街大罵、拉扯，指責她生為中國人不應該穿和服。最扯的是，她後來還被警察以涉「尋釁滋事罪」帶進了警局。拍照女孩14日晚上發聲講述事情經過，並為自己「不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，傷害了民族情感」而道歉。

14日晚上19點，女Coser在微博PO出超700字長文稱，「首先，事情發生在8月10日，蘇州淮海街。事情是當時上午拍的小舟潮的jk，晚上換了小舟潮的浴衣cos服，想還原夏日重現漫畫中潮最後和慎平端著章魚小丸子的那一幕，在街的另一頭拍了兩張，之後和攝影去排隊等章魚小丸子的時候被jc（警察）圍了然後帶走了。」

她進一步寫道，「理由是涉嫌尋釁滋事，配合調查，在裡面一直說要傳喚要求我們給看手機內容。一共搞了5個小時左右，經過包括先前說的教育、筆錄、查勘手機所有內容、刪照片、給我拍照、沒收c服、當天凌晨一點的時候讓我們走了。人沒事，就是事後打電話到攝影的學校了。」

女Coser喊話稱，「如果你想聽的話是以下內容我也可以說給你聽：對不起我不應該不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，這是一件不對且很危險的行為。傷害了民族情感我感到非常抱歉。」

▲▼女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（圖／翻攝自掌聞視訊）

▲女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（圖／翻攝自掌聞視訊）

她表示，「我本意沒有想在網上發的意思，也被警告了不要發到網上。不想因為這件事情再受注了，也感謝各位朋友的關心。我知道事情本身就比較有爭議，我們無法改變他人的想法，也無力去改變什麼。人們也只願意相信他們所願意相信的。希望不要再繼續傳播這件事了，謝謝。」

該事件迅速引發輿論反彈，網友一面倒力挺女生稱，「這位小姐姐，我看了影片和妳的筆述，妳並沒有傷害我的民眾情緒和民族感情，希望妳不要自責，祝妳平安」、「穿和服違法的話，穿任何衣服都可以扣上罪名。西服崇漢媚外、漢服封建復辟…..」。

網友憤怒指出，「文化獵巫已經不僅僅局限於線上了，唉」、「那……日料店是不是都應該關閉了？？？」、「燈都不要點，燈是美國人發明的，電視電腦手機更不要用了，也不要休息，禮拜天是老外的，沙發不要坐，雷達不能用，等等……」、「能走的趕緊走吧，照這樣下去，我們吃個漢堡都有被抓走的可能」。

還有網友直言，道歉的應該是警察，「那條法律禁止別人穿和服了？執法者竟然毫無違法制觀念，這種人才應該關起來」、「道什麼歉？？？？為什麼道歉？一個執法者可以隨時對一個人用愛國主義來安排罪名，那誰會成為罪人，今天是和服，明天可以是日本車，後天是日料店，再來就日本旅遊，只要與日本相關都可以拿來抓你的理由。」

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