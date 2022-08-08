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送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲外送平台越來越方便，許多人會上網分享有趣的取餐經歷。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

適逢農曆7月鬼門開，容易發生許多無法解釋的事。一名外送員分享，日前他到達送餐地，客人說看到他了，但他環顧四周卻沒看到人，因為正值特殊月份，讓他有不祥的預感，頓時覺得心裡毛毛的，這時頭頂竟緩緩降下一個「特殊機關」，讓原PO瞬間明白。

原PO在「外送員的奇聞怪事」社團上分享，有天他到達送餐地點後，客人說「我有看到你」，但他周圍四下無人，沒有看見訂餐人的身影，剛好是農曆七月，他心裡頓時發毛。

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▲▼ 民眾自製的鉤子緩緩降落。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲民眾自備「拿餐神器」緩緩降落，與外送員無接觸取餐。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

然而下一秒，一支鉤子在身旁落下，他沿著綿線往上看，發現竟是客人自製的「無接觸取餐器」，只要將鉤子勾住食物，就不用下樓取餐。讓外送員直接笑到歪腰，並直呼「好可愛的客人，根本生活智慧王。」

網友見了紛紛笑翻，「這一定是升旗手」、「我確診被關在房間也這樣做過」、「以前打工的公司在三樓，每次郵差來時都會喊，釣魚了！不然跑下去要很久」、「疫情讓大家更有才華」、「我本來也是這樣，從我家三樓取餐，結果被二樓的我妹攔截了」、「總有一天會有人用無人機取餐的」、「國中教室就在圍牆邊上，我都是這麼收集校外的美食」、「可以用釣竿加電動捲線器，這樣從101上面放下來都行」。

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