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社會 社會焦點 保障人權

老闆偷吃女經理！用Uber Eats叫餐曝姦情　妻聽性愛錄音檔更崩潰

▲Uber Eats,雅詩蘭黛,保養,jo malone,品木宣言。（圖／pexels）

▲台北一人妻見丈夫經常不回家起疑心，查他外送訂餐紀錄發現有女性輕食，在逼問下丈夫坦承外遇。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人夫經營公司，常藉口工作忙碌不在家，妻子一查他的Uber Eats訂餐紀錄，發現竟有女性輕食，經她不斷逼問，丈夫才承認偷吃女經理，人妻遂向2人提告求償100萬，不過因她只能提出丈夫偷吃的證據，卻無法證明婚外情對象是誰，案經上訴到台灣高等法院，判人夫應賠償20萬元，女經理免賠，全案定讞。

判決書指出，這對夫妻結婚6年多，生有一子，人妻指控，婚後1年丈夫就常以工作為由，經常外出未歸，她在前年5月發現丈夫Uber Eats訂餐紀錄中有女性輕食，在她不斷質問下，丈夫才坦承和女經理發生婚外情，人妻因此和丈夫進行婚姻諮商，想不到過了2個月，人妻又在住家抽屜裡發現一個隨身碟，裡面竟有丈夫和小三的性愛錄音檔，讓她感到更加痛苦，提告向2人求償100萬元。

全案審理時，丈夫和女經理皆否認有不倫關係，丈夫辯稱他和女經理只是同事，因工作關係無法避免獨處，妻子卻無法接受，以探視小孩要脅他，他才順著妻子和岳父、岳母的指謫不反駁，並非承認外遇。

法官認為，人妻提出的證據內容皆以「那個女的」、「小三」、「女友」稱呼婚外情對象，並不足以證明對象是誰。且性愛錄音檔錄音品質不佳，也不符合聲紋鑑定條件，不能證明其中的男女聲為丈夫和女經理的聲音。

岳父雖證稱，小孩曾提到爸爸和公司阿姨睡一起，他睡在中間，但法官認為，在雙方對小孩探望照顧方法還沒談妥，女方又一再要求丈夫斷絕婚外情的情況下，難以想像丈夫會讓小孩和小三碰面。

法官又查，小孩還不到5歲，但岳母曾對小孩說「爸爸不要你」、「爸爸狠心丟下你」等語，再把小孩哭泣的影像上傳到家族群組，岳父、岳母甚至曾和丈夫拉扯爭奪小孩，導致小孩崩潰大哭，故考量小孩身心健康，無法讓他到庭作證。

法官審酌雙方結婚第4年，丈夫就外遇，導致妻子罹患憂鬱症，判丈夫應賠償20萬元，因丈夫的外遇對象無明確證據指認是誰，判女經理免賠，全案定讞。

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