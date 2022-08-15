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國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

▲南投縣議會議長何勝豐（中）遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）

▲南投縣議會議長何勝豐（中）遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

前新竹市長林智堅爆出碩士論文抄襲案、退出桃園市長選舉，也引發藍綠互揭違反學術倫理瘡疤的戰火；民進黨立委林靜儀今披露，南投縣議會議長何勝豐與前南投縣議會秘書羅崴騰2人的的亞洲大學碩士論文，不但是同位指導老師，連論文題名都差不到幾字，疑似抄襲鬧雙胞，何勝豐則回應，當初是以「吳寶春條款」就讀碩士班，對外界任何指控皆不會做辯駁。

林靜儀今天在個人臉書粉專上PO出何勝豐和羅崴騰的碩士論文封面圖，顯示何勝豐的亞大生物資訊與醫學工程學系碩論撰於2016年5月，題名為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病關聯性討論》，指導教授為現亞大副教授張培鈞，而羅崴騰同樣由張培鈞指導，於2016年6月所撰的生物與醫學資訊系碩論《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》，題名高度雷同。

▲▼南投縣議會議長何勝豐、時任南投縣議會秘書的羅崴騰碩士論文封面。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

▲▼南投縣議會議長何勝豐、時任南投縣議會秘書的羅崴騰碩士論文封面。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

▲南投縣議會議長何勝豐遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

本身是醫師的林靜儀反諷道：「看到南投縣議會議長的論文，是如此專業，我真的很敬佩。」「希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可以更加友善。畢竟議長在相關專業領域有所研究。」也順帶問道：「秘書也做同樣的研究？！」網友也群起質疑，2014年地方大選時僅有國小學歷的何勝豐，2018年大選時就搖身變成碩士，令人不敢置信。

何勝豐今對媒體回應，當初是依「吳寶春條例」，亦即《入學大學同等學力認定標準》第7條「大學經教育部核可後，就專業領域具卓越成就表現者，經校級或聯合招生委員會審議通過，得准其以同等學力報考第二條、第三條及第五條所定新生入學考試。」進入亞大就讀在職專班；至於外界對論文抄襲的質疑，他表示有參考別人的著作，後續學校如何處理、外界要怎麼談論，自己都不會反駁。

亞大回應，如校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。

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