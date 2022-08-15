國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

▲南投縣議會議長何勝豐（中）遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／資料照片，記者鄧木卿攝）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

前新竹市長林智堅爆出碩士論文抄襲案、退出桃園市長選舉，也引發藍綠互揭違反學術倫理瘡疤的戰火；民進黨立委林靜儀今披露，南投縣議會議長何勝豐與前南投縣議會秘書羅崴騰2人的的亞洲大學碩士論文，不但是同位指導老師，連論文題名都差不到幾字，疑似抄襲鬧雙胞，何勝豐則回應，當初是以「吳寶春條款」就讀碩士班，對外界任何指控皆不會做辯駁。

林靜儀今天在個人臉書粉專上PO出何勝豐和羅崴騰的碩士論文封面圖，顯示何勝豐的亞大生物資訊與醫學工程學系碩論撰於2016年5月，題名為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病關聯性討論》，指導教授為現亞大副教授張培鈞，而羅崴騰同樣由張培鈞指導，於2016年6月所撰的生物與醫學資訊系碩論《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》，題名高度雷同。

▲▼南投縣議會議長何勝豐、時任南投縣議會秘書的羅崴騰碩士論文封面。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

本身是醫師的林靜儀反諷道：「看到南投縣議會議長的論文，是如此專業，我真的很敬佩。」「希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可以更加友善。畢竟議長在相關專業領域有所研究。」也順帶問道：「秘書也做同樣的研究？！」網友也群起質疑，2014年地方大選時僅有國小學歷的何勝豐，2018年大選時就搖身變成碩士，令人不敢置信。

何勝豐今對媒體回應，當初是依「吳寶春條例」，亦即《入學大學同等學力認定標準》第7條「大學經教育部核可後，就專業領域具卓越成就表現者，經校級或聯合招生委員會審議通過，得准其以同等學力報考第二條、第三條及第五條所定新生入學考試。」進入亞大就讀在職專班；至於外界對論文抄襲的質疑，他表示有參考別人的著作，後續學校如何處理、外界要怎麼談論，自己都不會反駁。

亞大回應，如校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。