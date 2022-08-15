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3月才去玩　她讚柬埔寨安全又友善！不忍汙名：都自己人坑自己人

▲▼國民黨團召開「只顧選舉 罔顧生命～國人赴柬埔寨慘狀！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「只顧選舉 罔顧生命～國人赴柬埔寨慘狀！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

柬埔寨如今被貼上恐怖標籤，甚至和詐騙、人口販賣等詞彙畫上等號，讓不少人一聽到就退避三舍。部落客「遠行的理由」就在粉絲專頁發文，分享自己在柬埔寨的所見所聞，直言那是一個「友善的國度」，讓人不勝唏噓的是，「囚禁、轉賣、性侵、暴力對待都是自己人坑自己人」，話題引發共鳴。

「柬埔寨是一個友善的國度。」部落客「遠行的理由」14日發出長文，先是分享她今年3月臨時起意去柬埔寨玩，「原因除了我自己的高中同學在那邊外派，我可以去找她一起旅行之外，事實上去過金邊出差過無數次的我，一直對柬國很好奇。」過沒幾個月，眼見柬埔寨和金邊成為台人非議之地，她再也受不了，想為柬國平反。

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她指出，自己先前每次到金邊出差時，因為公司保護得很好，對當地理解粗淺，也不曾出過什麼差錯，「因此三月自己第一次去，沒有公司的庇蔭下，我自己第一次從機場過關、通關、出來買電話卡跟叫車。負責任的說，金邊是安全的」，沒有被移民管為難，出機場後用叫車APP一下就成功搭到車、順利前往市區。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。9名經查證是台警列管遭人蛇集團販至柬埔寨民眾14日遭救出，今晚將搭乘華航班機返台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名國人（6男3女）被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

接下來幾天，她和兩個女同學在柬埔寨吃飯、喝酒、逛街，還買機票訂旅館，在吳哥窟玩了5天，過程中沒有任何一刻感到有危險，「最多就是覺得交通繁忙時刻，taxi driver很愛棄單，或是找不到路而已。」而且，因為疫情重創，當地人過得很辛苦，可即便如此，她在那5天也從沒有感覺有人想坑她，「明明知道我是外國人，去洗衣店一樣都是給我當地人的價錢，一大包衣服洗好、折好，才1美元。」

所以，當她看到有被救回來的女生時，雖然肯定對方勇敢承認、面對自己遇到詐騙及不願回首的經驗，但也不禁反問，「當她說，她被告知去柬國工作一個月，月薪有2萬5千元美金時，我很疑惑，她為何認為這個會很安全？某種程度，她為了自己錯誤的判斷付出了非常慘痛的代價。」

▲▼ 柬埔寨勸退成功 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲有國人要前往柬埔寨「工作」，警方勸退成功 。（圖／記者戴上容翻攝）

遠行的理由表示，她不懷疑獲救女子的經驗，但不認為那是柬人所為，「首先她去的產業應該是洗錢的博弈產業，那些都是由台灣人跟中國人在做的」，且絕大部分當地人只會高棉文，會說英文或中文的人則因自尊心相當高，根本不可能做詐騙，「我看到的中文地接，看起來就很像是黑社會，但絕對不是柬人，除了那一口有點半中國半台灣國語的流利中文，他們的長相就是華人。」換句話說，那些暴力案件，到頭來「都是自己人坑自己人。」

最後她直嘆，一味汙名化柬埔寨或當地人其實沒有用，因為這類產業在某些國家早就很猖狂，「這種人口買賣的詐騙還會有，下一次換成非洲剛果，一個月五萬美金，還是有台灣人會去。是不是柬埔寨根本不是重點。」也很直接地點明，獨立思考才是保護自己的方式，「不明究理的歧視並不能使你安全。」

●本文已獲「遠行的理由」授權引用

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