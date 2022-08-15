不演了！想加4.7萬人柬埔寨家屬自救會「先繳2萬元」　真相曝

▲該社團直接寫明，入社費要20000元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站13日報導《有4.7萬人！他驚「柬埔寨家屬自救會」繳錢才能加入 會員揭真相》，該社團一開始只說「進入前請先繳納會費方可進入」，並沒有寫明價格。有PTT網友就發現，該社團現在直接寫明，加入要「20000元會費」，忍不住在Gossiping板上問卦，「入柬埔寨詐騙自救會要20000？」話題引發議論。

日前有網友在臉書《爆廢公社》貼出一張截圖，名叫《柬埔寨詐欺受害家屬自救會》的臉書社團，裡頭有4萬多位成員，看似是能幫助受害台人的一個管道，怎料卻要繳費才能加入。只見簡介指出，「家屬自救會，我們有專業的團隊幫你解救柬埔寨的受害者，進入前請先繳納會費方可進入」。

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▲臉書出現「害家屬自救會」社團，加入竟要給會費。（圖／翻攝臉書）

沒想到過沒幾天，就有PTT網友發現一件事，「剛剛小弟在搜尋柬埔寨救人行動，看到社團，入會費20000（元）」，讓他超傻眼，「果然有錢的地方就有人賺，有沒有卦？」只見社團簡介一樣是寫「進入前請先繳納會費方可進入」，但若按下加入社團，就會跳出回答問題的頁面，第一題就是「請先繳納會員費20000元方可進入」。

▲▼社團表明要「20000元方可進入」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，底下一片開砲，「會員怎麼那麼多，有那麼多人受害嗎」、「這沒違法嗎」、「4.7萬成員是蝦餃」、「果然！趁機詐騙賺錢的會出現。」

不過，也有眼尖網友看到一個熟悉的名字，「反串的」、「這看起來很假耶」、「這不是霸社的嗎」、「社團原名男權主義至上 女人去做家事洗碗，看也知道在反串」、「笑死，那名字就是霸社管理員，原PO應該不知道這個社團常改一些奇怪的名字，這個東西就是傳說中的霸社。」

據悉，該社團光是社團名稱就改了7次，一開始叫做「男權主義至上，女人去做家事洗碗社」，中間還更名為「烏克蘭緊急收容中心」，12日則改為「柬埔寨詐欺受害家屬自救會」。