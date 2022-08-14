警告牌擋不住！為救女友兒子反溺死　水里溪4年前「恐怖人潮」畫面曝

▲警告牌擋不住！水里溪4年前「恐怖人潮」畫面曝。（圖／翻攝《大灣農園露營區》粉專）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投縣水里鄉水里溪大灣段14日下午2時許發生一起溺水意外！一名男童不慎失足落水，同行的34歲張男跳水救人反而滅頂，被拉起後已溺斃。發生溺水事件的水里溪現場有禁止戲水警示牌，但仍擋不住民眾下水遊玩，臉書粉專《大灣農園露營區》，就曾貼出2018年間的照片，照片裡大批人潮到溪中玩水，一旁就是斗大警示「禁止戲水」。

▲南投水里溪傳男子溺斃，但案發現場有設立「禁止戲水」告示牌。（圖／民眾提供）



來自雲林34歲的張姓男子和女友親友一起到溪邊烤肉戲水，未料女友的兒子不慎失足掉落水中，張男見狀緊急跳水救援，其他人見狀也緊急將男童救上岸，不料救人的張姓男子反被捲進潭底，下落不明，親友見狀也緊急向警消尋求協助。

警消經3小時大範圍搜索後，終於在潭底找到張男，惟張男被救起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

水里溪多處都被南投縣府列為易發生危險水域，案發現場其實有設立禁止戲水告示牌，但都擋不住民眾下水，有網友就找出2018年民眾到水里溪照片，許多家長帶著小孩下水，還有人帶著大型泳圈讓小孩在溪中玩耍，不顧一旁告示牌斗大警語。

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