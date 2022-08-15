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放水燈3死相驗！15歲少年妹妹殯儀館崩潰　哭喊：我只有一個哥哥

記者黃彥傑、陳韻如／桃園報導

桃園紅毛港聖母宮13日深夜於永安漁港舉行中元放水燈儀式，但突然一陣大浪襲來，造成4人溺水。現場友人見狀急忙救人，並報警求助，但仍釀成3死1命危悲劇。今（15）日檢方赴桃園殯儀館相驗，家屬也一同到場，其中15歲紀姓少年的妹妹忍不住痛哭失聲，「我只有一個哥哥，他從小都陪在我旁邊，以後不能接我下課了。」場面相當哀戚。

▲▼ 永安漁港3溺斃，今檢方赴殯儀館相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲永安漁港3溺斃，今檢方赴殯儀館相驗，紀姓少年的妹妹忍不住嚎啕大哭。（圖／記者黃彥傑攝）

初步了解，該儀式儀共19人(7女12男)參與，起初一行人先將神轎放在岸邊，並率先將第一架神轎推入海中，但儀式進行到第二架神轎時，突然一陣大浪打來，將岸邊11人捲入海中，眾人奮力脫身，並在大浪過後清點人數，卻發現少了4人，才又急忙下水救人，並率先將陳男(27歲)與詹男(46歲)拉上岸，但當時陳已無呼吸心跳，送往部桃急救後宣告死亡，而詹男則是昏迷命危，目前還在加護病房觀察中。

▲▼ 永安漁港3溺斃，今檢方赴殯儀館相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼永安漁港3溺斃，今檢方赴殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 永安漁港3溺斃，今檢方赴殯儀館相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

隨後警消獲報到場展開搜救，分別在凌晨1時33分、4時18分尋獲落海的呂男(30歲)、以及紀姓少年(15歲)，但2人均無呼吸心跳，送醫後宣告不治；這起事故一共釀成3人死亡、1人命危。

檢方今（15）會同法醫前往桃園殯儀館相驗，死者家屬也全都陪伴在一旁，各個神情哀傷，即便戴著口罩，仍難掩悲痛情緒。其中，呂姓男子的妻子表示，丈夫平常有拜拜習慣，但她不知道丈夫去哪間宮廟，也不知道丈夫到了海邊，接獲消息後相當錯愕、難以接受。

另外，紀姓少年的妹妹則忍不住情緒，在殯儀館嚎啕大哭，不斷喊著，「我只有一個哥哥，他從小都陪在我旁邊，以後不能接我下課了。」其他家屬則在一旁不斷安慰，場面相當哀戚。而目前詳細的事發原因仍待警方進一步調查釐清。

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