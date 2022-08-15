快訊／邊境再放寬！蘇貞昌：今起取消旅客搭機前2日內PCR報告

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌15日上午召開擴大防疫會議時表示，針對相關邊境管制措施政策調整，包括今日取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告之規定，也請指揮中心確實執行相關配套措施。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情持平略降，鄰近國家疫情嚴峻，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約70%，多國病例、住院及重症數增加，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心表示，國內疫情目前為廣泛社區流行，近一週新增本土病例數與上週持平，中重症病例呈緩降趨勢；此外，入境採陽性率下降，上週（8/8-13）整體採檢陽性率為3.69%，不過鑑於暑假期間人流活動增加、BA.5社區感染個案持續出現、境外移入病例數仍高且主要檢出BA.5等因素，故國內各項防疫措施仍有必要維持。

指揮中心指出，自7月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，上週（8/8-14）入境總人數為38,316人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢；自本（8）月8日放寬轉機規定後，目前每日轉機旅客約4,500-5,000人次，整體執行順利；另自今日起取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告之規定，並持續要求境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機。

蘇貞昌在聽取報告後表示，目前疫苗數量適足，請指揮中心持續宣導疫苗接種，並與地方政府合作，穩定增加疫苗施打率，藉此提升國人保護力。他特別要求指出，半個月後即將開學，為確保學童健康與受教權益，請教育部與衛福部及地方政府於開學前做好教室清潔消毒等防疫準備，並與地方教育局、衛生局溝通合作，儘速完成學童開學後入校接種疫苗作業。

蘇貞昌也指出，自上月起迄今已逐漸調整相關邊境管制措施，包含上週開放轉機相關規定，轉機旅客可於出境區購物、飲食及自由活動，由於轉機作業效率以及旅客便利性有所提升，轉機人數也因此略有增加，請指揮中心加強防護出境層及從業人員之防疫措施，並要求確實執行。

針對相關邊境管制措施政策調整，蘇貞昌說，包括今日取消所有來台旅客搭機前2日內PCR報告之規定，也要請指揮中心確實執行相關配套措施。