頒贈彭明敏褒揚令　蔡英文：台灣的主權尊嚴交給我們守護

▲蔡英文、賴清德、蘇貞昌出席彭明敏教授百歲紀念禮拜。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統府前資政彭明敏今年4月辭世，濟南長老教會今（14日）舉行「百歲紀念禮拜」，正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌、台北市長參選人陳時中出席追悼。蔡英文會中頒贈褒揚令予家屬，她表示，感謝彭明敏對於台灣民主、自由的堅持，「在追求公義的道路，您辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主自由就交給我們來一起守護。」

彭明敏曾發表「台灣人民自救運動宣言」，提出「一個中國，一個台灣」及「重新制憲與尊重人權」主張，在台獨運動具代表性地位。

蔡英文會中表示，彭明敏是一位優秀的學者，也是他們敬愛的民主前輩，他出生在不穩定的時代，經過戰爭，也看過很多不公平的事，他也是一位國際知名學者，擁有讀書人的堅持，認同民主自由的理念，無法接受威權統治，後來為了自己的信念、台灣的民主，勇敢站出來對抗威權。

蔡英文緬懷彭明敏說，雖然經過判刑坐牢，並在海外度過很長的時間，但是彭明敏仍然堅持自由的價值，沒有放棄過，他是台灣推動民主過程中，非常重要的前輩，台灣民主化後，他也是心心念念台灣的民主發展，他說過，「民主自由人權不是天生的，而是前輩們以生命拚出來的，是台灣人民無價的資產」。

蔡英文談及，現在面對變動的時代，全世界很多民主國家，受到威權國家的壓迫，這段時間，台灣也面對中國的威脅，民主自由是台灣人民的資產，也是這代台灣人民團結守護的，感謝彭明敏ㄧ生對台灣的付出與貢獻，「在追求公義的道路，您辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主自由就交給我們來一起守護。」