經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

記者陳家祥／台北報導

中國大陸近來「以商圍政」動作不斷，台灣多項目農、魚產品遭到禁止輸入，嚴重影響產銷供應鏈的規劃。為此，經濟部提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，擴大推廣我國加工食品、布局全球市場。對此，行政院長蘇貞裁示，政府不會讓辛苦的農漁民和殷實做生意的業者吃虧，要求跨部會合作，輔導業者註冊補件、辦理全方位促銷活動。

蘇貞昌表示，中國近來對台灣的威逼打壓，一方面在台灣周邊軍演，侵擾台灣與周邊國家航空與海域安全；一方面透過不正當的政治手段，擾亂正常的國際貿易。中國就是如此的蠻橫不講理，不遵守國際規範，政治控制一切，所以我們也看到越來越多的廠商，不管是外資還是台商，都離開中國，選擇來台或回台投資。

蘇貞昌說，中國從2021年開始，對我們的農產品下手、突然禁止輸入，從香蕉、鳳梨、釋迦到蓮霧，現在轉而打壓漁產品與食品，從石斑魚、白帶魚、竹筴魚，到柑橘類、糕餅、咖啡等。

蘇貞昌強調，政府的態度只有一個，就是只要是受中國政治侵擾而受影響的行業、受害的廠商，政府都會在第一時間大力予以協助，減少損害，降低對相關產業的衝擊，「不會讓辛苦善良的農漁民與殷實做生意的業者吃虧」。

「政府除循國際管道抗議、申訴外，我也要特別請農委會、經濟部與衛福部跨部會合作，全力協助我國相關企業註冊補件。」蘇貞昌說，因應產品遭中國禁止銷售所產生的影響，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。

在農漁產品方面，也力行「雞蛋不放同個籃子」政策。蘇貞昌說，近年來政府持續推動農產品出口分散市場策略，降低對單一市場依賴，成效已經越來越顯著。農委會統計2022年上半年農產品出口國，美國首度躍居第一大出口國，日本居次，中國已退居第三。

蘇貞昌說，在面對危機中，我們也看到了許多轉機，例如去年中國禁止進口台灣鳳梨，屏東縣為全臺鳳梨第一大產區，首當其衝，但在導入冷鏈系統，改銷日本後，產地均價卻是連年提高，從2020年20元到2021年22元，截至今年7月是24元；而釋迦，今年迄今外銷到中國以外的市場，也較去年大幅成長超過250%，也就是2.5倍，充分展現我們農產品的競爭優勢。

蘇貞昌提到，冷鏈有助延長生鮮保存期、提高儲存量，也可增加產銷調節的彈性，擴充外銷量，因此，政府已投入126億元，在全國建置農漁畜產品的冷鏈系統，而且我已要求農委會全國各地同步進行，縮短期程，2023年就能全數完成。請農委會展現效率，如期如質完成，藉此根本達到提升產業競爭力之目的，自己越強，就不怕外力威脅侵擾。