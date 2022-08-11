　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

▲▼行政院長蘇貞昌27日出席助孕補助週年成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸近來「以商圍政」動作不斷，台灣多項目農、魚產品遭到禁止輸入，嚴重影響產銷供應鏈的規劃。為此，經濟部提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，擴大推廣我國加工食品、布局全球市場。對此，行政院長蘇貞裁示，政府不會讓辛苦的農漁民和殷實做生意的業者吃虧，要求跨部會合作，輔導業者註冊補件、辦理全方位促銷活動。

蘇貞昌表示，中國近來對台灣的威逼打壓，一方面在台灣周邊軍演，侵擾台灣與周邊國家航空與海域安全；一方面透過不正當的政治手段，擾亂正常的國際貿易。中國就是如此的蠻橫不講理，不遵守國際規範，政治控制一切，所以我們也看到越來越多的廠商，不管是外資還是台商，都離開中國，選擇來台或回台投資。

蘇貞昌說，中國從2021年開始，對我們的農產品下手、突然禁止輸入，從香蕉、鳳梨、釋迦到蓮霧，現在轉而打壓漁產品與食品，從石斑魚、白帶魚、竹筴魚，到柑橘類、糕餅、咖啡等。

蘇貞昌強調，政府的態度只有一個，就是只要是受中國政治侵擾而受影響的行業、受害的廠商，政府都會在第一時間大力予以協助，減少損害，降低對相關產業的衝擊，「不會讓辛苦善良的農漁民與殷實做生意的業者吃虧」。

「政府除循國際管道抗議、申訴外，我也要特別請農委會、經濟部與衛福部跨部會合作，全力協助我國相關企業註冊補件。」蘇貞昌說，因應產品遭中國禁止銷售所產生的影響，經濟部預計投入約2億元，客製化輔導業者，辦理全方位促銷活動，也已成立專案小組及諮詢專線，提供即時輔導與協助。

在農漁產品方面，也力行「雞蛋不放同個籃子」政策。蘇貞昌說，近年來政府持續推動農產品出口分散市場策略，降低對單一市場依賴，成效已經越來越顯著。農委會統計2022年上半年農產品出口國，美國首度躍居第一大出口國，日本居次，中國已退居第三。

蘇貞昌說，在面對危機中，我們也看到了許多轉機，例如去年中國禁止進口台灣鳳梨，屏東縣為全臺鳳梨第一大產區，首當其衝，但在導入冷鏈系統，改銷日本後，產地均價卻是連年提高，從2020年20元到2021年22元，截至今年7月是24元；而釋迦，今年迄今外銷到中國以外的市場，也較去年大幅成長超過250%，也就是2.5倍，充分展現我們農產品的競爭優勢。

蘇貞昌提到，冷鏈有助延長生鮮保存期、提高儲存量，也可增加產銷調節的彈性，擴充外銷量，因此，政府已投入126億元，在全國建置農漁畜產品的冷鏈系統，而且我已要求農委會全國各地同步進行，縮短期程，2023年就能全數完成。請農委會展現效率，如期如質完成，藉此根本達到提升產業競爭力之目的，自己越強，就不怕外力威脅侵擾。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
新竹女大生被教授硬來！　換5姿勢「進不去」DIY噴她肚
快訊／午後雷陣雨來襲　3縣市大雨特報
口罩令不鬆綁！　羅一鈞提醒「4種NG戴法」
快訊／EVERGLOW成員出國前昏倒！　公司：健康惡化
下波疫情要來了！　羅一鈞：像颱風來要做防颱準備
鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！老公陽台抽菸看10年　她氣炸
快訊／4縣市超過2000例！　各縣市確診分佈曝
快訊／3歲男童「染疫併發腦炎」　送醫隔天死亡
快訊／今增44例死亡！本土+22650、境外+259
愛河「小企鵝」躺平了！　網笑翻「命案現場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不甩夏立言人在大陸！張善政開嗆對岸：我們不吃武力威脅這一套

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

不接受夏立言訪陸　民進黨團問國民黨：不見官員怎解決台商問題？

蔡其昌開微博還說訪陸「該去就去」　國民黨自嘲：綠能你不能

全球51國、470位議員為台發聲　譴責中共軍演、升高區域情勢

經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

巴拉圭駐台大使見蔡英文　大讚「捍衛國家未來人民展現無比勇氣」

蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

籲侯友宜改變國民黨　她酸：林佳龍改變勇氣發揮在改選新北

挺林智堅「已經跨越紅線」　他喊話蔡英文：別破壞台灣良善價值

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

不甩夏立言人在大陸！張善政開嗆對岸：我們不吃武力威脅這一套

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

不接受夏立言訪陸　民進黨團問國民黨：不見官員怎解決台商問題？

蔡其昌開微博還說訪陸「該去就去」　國民黨自嘲：綠能你不能

全球51國、470位議員為台發聲　譴責中共軍演、升高區域情勢

經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

巴拉圭駐台大使見蔡英文　大讚「捍衛國家未來人民展現無比勇氣」

蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

籲侯友宜改變國民黨　她酸：林佳龍改變勇氣發揮在改選新北

挺林智堅「已經跨越紅線」　他喊話蔡英文：別破壞台灣良善價值

不甩中國威脅！立陶宛官員訪台談合作　未來可望直航闢定期航線

不甩夏立言人在大陸！張善政開嗆對岸：我們不吃武力威脅這一套

《靈魂行者》第二季改版來襲！剪刀娘登場　製作人回應服務問題

謝金河：中共軍演霸凌台灣　地緣政治角力核心全在半導體

梁赫群羞曝「夫妻房事」暗號　沈玉琳笑噴：A片看太多

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

工研院深耕度量衡35年　賴清德曝：提升量測技術刻不容緩

暑假養豬場實習墜3m深廢水命危　高中生媽悲求集氣幫度難關

嘉藥國考提捷報　張仲翔獲消防高考榜首

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

李眉蓁論文門3天就道歉　還重讀碩士！網佩服

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

民進黨2大咖群組開嗆！　真實身分曝光

48%民眾贊同「換堅」！台大判定抄襲重創　林智堅好感度跌落谷底

快訊／突破封鎖！陸禁台灣食品　經濟部砸2億全球促銷

抄襲丟碩士重讀回來　李眉蓁勸林智堅面對

女主持人嗆民進黨「黑道」：讓王浩宇當主席

林智堅「台大是我畢生的夢想」　9年前PO文被挖出狂酸

蔡英文臉書挺林智堅！　民進黨民代「0人到場支援」

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

快訊／馬英九對上蔡英文！　力挺台大「誠信是從政者一致的標準」

林智堅論文遭高規格處理！王丹酸台大政治化

更多熱門

相關新聞

快訊／突破封鎖！陸禁台灣食品　經濟部砸2億全球促銷

快訊／突破封鎖！陸禁台灣食品　經濟部砸2億全球促銷

中國大陸近來「以商圍政」動作不斷，台灣多項目農、魚產品遭到禁止輸入，嚴重影響產銷供應鏈的規劃。為此，經濟部提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣我國加工食品，以協助食品業者因應此次中國突發性限制進口之影響，並積極布建國際市場通路，分散市場風險。

批林佳龍「畫大餅＋圖利財團」　他轟：民進黨賤賣土地一脈相傳

批林佳龍「畫大餅＋圖利財團」　他轟：民進黨賤賣土地一脈相傳

林佳龍頻批「社宅政策」　她點名蘇貞昌：就是他變賣土地蓋豪宅！

林佳龍頻批「社宅政策」　她點名蘇貞昌：就是他變賣土地蓋豪宅！

短視行銷　能實質幫助農民？

短視行銷　能實質幫助農民？

兆豐銀率先加碼農遊券！　百萬卡友買農產品「不限金額」再送150元

兆豐銀率先加碼農遊券！　百萬卡友買農產品「不限金額」再送150元

關鍵字：

行政院蘇貞昌農產品農委會

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面