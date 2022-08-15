烏軍重大戰果！俄瓦格納傭兵總部被炸釀死傷　疑自己人PO照害的

▲遇襲現場瓦礫殘骸散落一地。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭至今開打超過170天。依據最新流出的消息，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」在烏克蘭盧甘斯克「波帕斯納」俄方佔領區的總部，遭烏克蘭武裝部隊以海馬斯多管火箭系統襲擊重創，傳有人員死傷。巧合的是，這起事件發生前幾天，俄國一名戰地記者才在當地拍照PO網，疑似意外揭露瓦格納基地的確切位置。

綜合烏克蘭真理報、敖德薩期刊等報導，瓦格納集團（Wagner Group）與克里姆林宮關係密切，其在盧甘斯克俄方佔領區「波帕斯納」（Popasna）的總部遇襲，建築物遭到嚴重毀壞的照片也在14日曝了光，可見瓦礫殘骸散落一地。

俄方消息指出，這是烏軍發動的攻擊，使用的武器是海馬斯多管火箭系統。另據烏克蘭記者卡贊斯基（Denys Kazanskyi）發布的照片，死傷者正陸續從廢墟中抬出。但瓦格納傭兵確切死傷人數仍不得而知。

俄方在佔領波帕斯納之後，瓦格納集團就在當地建立基地總部。巧合的是，這起事件發生前幾天，俄國一名戰地記者才在當地拍照PO網。

俄羅斯戰地記者塞雷達（Sergey Sereda）8日在Telegram發文指出，「到波帕斯納了，在瓦格納總部停留，他們就像家人一樣與我見面，還說了很多有趣的故事」，也分享拍攝的照片。但這隨即引發許多親俄人士的不滿，因為其中一張照片拍到寫著附近防空洞的詳細地址，疑似因此揭露瓦格納基地的確切位置，給予烏軍精準襲擊的機會。

►烏克蘭大膽策劃？1小時「慘歷6次爆炸」 俄空軍基地被毀原因成謎