LIVE／第四輪快篩實名制開賣　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8/15）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。第四輪快篩實名制開賣，每個身分證字號最多可購買2份10劑，同時也開放0至6歲幼童家長免費領取5劑快篩試劑，銷售情況及相關防疫政策有待記者會公布。

指揮中心表示，鑑於國內疫情處於廣泛社區流行，因應民眾購買家用快篩試劑之需求，及保護幼兒健康，故8月15日起實施第四輪快篩實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份(5劑)快篩。快篩實名制維持每劑100元，但開放每個身分證字號最多可購買2份10劑，可分1次或兩次購買，也可請親友代購，幼童免費5劑快篩試劑對象則以2015年9月2日以後出生為限。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心先前提醒，應趁疫情平緩時先準備好快篩等防疫物資，並再三保證「國內快篩試劑存量絕對足夠」，但民眾可先做好應對，以免屆時疫情再起，導致排隊搶購。

醫療應變組副組長羅一鈞也指出，預估下波疫情在八月中或下旬會開始起來，要提醒民眾落實防疫，第一是依照指揮中心建議施打疫苗，第二個是現行防疫規定還是要遵守，包括戴口罩、洗手和確診後隔離等措施。

另外，因應各國邊境管制政策已逐步開放，指揮中心評估國際間多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行我國仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫，故決議自8月15日零時起「所有來台旅客」搭機前取消持2日內PCR報告。