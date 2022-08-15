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還有數波疫情！關鍵後遺症曝　醫：將大大衝擊現有生活

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝宗學說，「其實許多防疫措施已經變成習慣，真的回不去了！」（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

14日新增2萬802例本土確診，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，必然還會面對數波新冠肺炎疫情侵襲，但對健康生命的影響力將逐漸降低，反而是這次疫情留下的政治經濟後遺症，「像通膨、升息、商業模式改變、國際政治衝突等，將大大衝擊我們現有的生活。」

謝宗學14日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，最近兒童急診的來診人次明顯增加，新冠肺炎的病例稍微增加，但非新冠肺炎病毒感染症明顯增加，狀況似乎漸漸回到2019年以前的「正常」感染趨勢。

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謝宗學說，在邊境尚未完全解封的現狀下，加上兒童疫苗接種率逐漸上升，新冠肺炎造成的影響被限縮在一定的範圍內，國內防疫措施逐漸解封，過去兩年被阻絕的其他病毒感染，開始出現反撲跡象。

謝宗學表示，進入8月，很多幼童初次到幼兒園上課，是這波發燒症狀來診的主要族群；接著是暑假出遊人流和社交群聚生活恢復，助長了一般感染症逐漸回到疫情前的地位。

▼謝宗學認為，推測未來防疫政策，口罩令不會完全解除，但邊境鬆綁不會走回頭路。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

「說真的，我認為一般感染回歸主流不是件壞事」，謝宗學寫道，這表示新冠肺炎的影響逐漸式微，兒童有機會開始接觸一般病毒，訓練免疫系統，累積「體內的病毒資料庫」，開始償還免疫負債。

謝宗學提醒，然而，這樣的光景或許維持不了多久，邊境遲早完全解封，疫苗保護力隨時間逐步下降，「我們無法避免將會遇到跟現在日本、韓國新冠肺炎疫情再次爆發的處境。」

謝宗學指出，推測未來防疫政策，口罩令不會完全解除，但邊境鬆綁不會走回頭路，即使新冠肺炎疫情回溫，在醫療量能許可的前提下，不會改變正常生活模式。

謝宗學認為，「我們必然還會面對數波新冠肺炎疫情侵襲，但對健康生命的影響力將逐漸降低，反而是這次新冠肺炎疫情留下的政治經濟後遺症，像通膨、升息、商業模式改變、國際政治衝突等，將大大衝擊我們現有的生活。新冠肺炎病毒威脅逐漸遠去，新一輪政治、經濟、軍事的挑戰和威脅正在開始。」

對此，有網友留言，「現在很習慣餐廳服務人員戴口罩說話，個人私以為這一項應該永遠保留，因為很難接受對著我的餐點噴著口水問，『xxx餐是哪一位的』？這真的回不去了耶！」謝宗學回，「其實許多防疫措施已經變成習慣，真的回不去了！」

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