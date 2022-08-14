南投+318：嚴防9、10月爆新一波疫情　明第4輪實名制快篩開賣

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數318例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數318例，截至13日累計確診人數7萬8136例，居家隔離人數984例，今日解除隔離人數386例，居家照護人數2153例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；本日新增死亡1人，為78歲男性、已接種3劑疫苗，有大腸癌等慢性疾病史，全縣死亡人數累計為276人。

中央疫情指揮中心昨天公布南投縣中症計1人，已接種2劑疫苗、具有潛在疾病史，累計中、重度人數計779人。

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▲第四輪快篩實名制、第三輪6歲以下免費快篩明分別開賣和提供領取，圖為南投縣政府配送幼兒園免戳鼻唾液快篩劑。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，國內現因BA.5變異株本土病例有增加之趨勢，國內公共衛生專家推測9至10月間可能再發生新一波COVID-19疫情，提醒第四輪家用快篩實名制將於8月15日（週一）正式開賣，每次可購買2份（10劑），第三輪0到6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑也同步開放領取，衛生局長陳南松建議民眾可評估家中成員人數及需求，提早準備防疫物資，如口罩、快篩試劑及生活用品，以備不時之需。

陳南松呼籲，COVID-19病毒詭譎多變，民眾仍應加強自主防疫，特別是疫苗接種的部分，家中成員若有0至19歲之幼童及青少年，家長可趁暑假期間讓孩子前往鄰近醫院及診所接種疫苗，提升保護力，降低開學感染COVID-19之風險。