拼配茶當阿里山高山茶賣　行家也難辨！製茶師收押禁見

▲台南地檢署指揮調查局台南市調查處，查獲周姓男子涉將越南茶摻入台灣茶冒充本地高山茶出售。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

台南1名半路出家的周姓製茶師傅，練就專精的烘焙技術，將越南茶和低價台灣茶拼配後口感升等，卻涉包裝成阿里山高山茶等高價茶葉出售，連行家也未必能辨別，台南地檢署獲報，日前指揮調查局台南市調查處搜索周男工廠，查獲逾4.5公噸茶葉，粗估4年多犯罪所得共約1億元，因全案仍有共犯待查，檢方以周男犯罪嫌疑重大、有勾串之虞向法院聲押禁見獲准。

台南地檢署接獲衛生福利部食品藥物管理署告發，化驗發現有不肖茶商以境外茶混充台灣茶在市面流通，貨源之一來自台南地區，檢方指揮台南市調查處蒐證，查出在新化區經營製茶廠的周姓男子（48歲）涉嫌造假，且鋪貨到電商通路，消費者多半在對岸，台灣本地也有人購買。

▲台南地檢署指揮調查局台南市調查處，查獲周姓男子涉將越南茶摻入台灣茶冒充本地高山茶出售。（圖／調查局提供）

檢調本月（8月）3日搜索周男的工廠，現場查扣用30台斤真空袋分裝的拼配茶葉共4.5公噸，另有以4兩真空袋分裝的拼配茶共100台斤。據悉，周男對製茶很有興趣，因此放棄原來的工作學製茶，並試著用每台斤200元到300元的越南茶，摻入每台斤500元到750元的台灣本地較次級茶葉，藉由自身烘焙技術，逐漸掌握不同的拼配比例。

檢調查出，周男所用主要配方是台灣茶和越南茶以7比3的比例拼配，然後從市面購買別人事先做好、不掛品牌但標示台灣「阿里山高茶山」、「杉林溪高山茶」、「梨山茶」或「福壽茶」等字樣的4兩真空袋，包裝上還強調產地都在海拔1800公尺以上，分裝後冒充台灣本地高價茶，以每台斤1000元到1500元出售。從2018年至今，粗估犯罪所得共約1億元。

▲台南地檢署指揮調查局台南市調查處，查獲周姓男子涉將越南茶摻入台灣茶冒充本地高山茶出售。（圖／調查局提供）

檢調循線找到向周男買茶的台灣消費者，他們得知居然喝到假貨，都表示若知道是拼配茶就絕對不會買。檢調發現，周男做出的成品以假亂真，就算行家也未必能分辨風味與口感有可疑之處。

此外，拼配茶並非被製茶業禁止的作法，但必須清楚標示，檢調指出，周男本案所用茶葉包裝非但沒有標示使用越南茶，甚至直接冒充價格翻倍的台灣本地高山茶，已欺騙消費者而涉犯《食品安全衛生管理法》、《刑法》詐欺取財、商品虛偽標記等罪嫌。

▲台南地檢署指揮調查局台南市調查處，查獲周姓男子涉將越南茶摻入台灣茶冒充本地高山茶出售。（圖／調查局提供）

周男被約談到案，檢察官認定他犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，訊後向法院聲押禁見周男獲准，另2位周男工廠人員訊後請回。檢調也將周男所用21種不同包裝的分裝茶葉，各抽樣送交茶葉改良場化驗有無農藥超標等問題，並繼續追查在逃共犯。