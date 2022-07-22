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「公關女王」周轉不靈走偏門　冒吳寶春名誆客戶254萬...下場曝

▲一顆2000元！吳寶春1公斤世界盃麵包採預約開賣　限量2000個。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲台灣金牌麵包師傅吳寶春竟遭「公關女王」吳子平冒用名號行騙。（資料照／吳寶春麥方店提供）

記者黃哲民／台北報導

經營公關公司、曾幫知名店家胖達人、洪瑞珍處理公關危機而被稱為「公關女王」的吳子平，2017年為解決自己公司周轉問題，竟鋌而走險，涉向經營啤酒、咖啡生意的韋姓男子吹噓，聲稱可以幫打電視廣告、找媒體寫業配文與安排商品上架賣場，更謊稱台灣金牌麵包師傅吳寶春要去對岸展店、可搭順風車投資入股，藉此騙走韋男254萬元，韋男最後發現一場空，怒告求償，一審日前判吳女應全額歸還254萬元，可上訴。

現年51歲的吳子平號稱人脈豐沛、擅長危機管理，她經手過的企業客戶包括胖達人麵包店、洪瑞珍三明治，自詡活躍公關界10多年、保存交換而來的名片逾5000張，其中7成轉化為持續互動的貴人存摺，助她1年賺進500萬元，她還以Ruby之名，出版《偷窺公關女王的人脈筆記》一書分享心得。

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「公關女王」吳子平遇到自身經營危機，卻走偏門耍詐，被判應全額歸還客戶的254萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

但吳女的光鹽公關顧問公司經營不善，2017年間出現周轉問題，為了籌錢解決危機，吳女向進口啤酒、咖啡、急於推展台灣市場的韋男吹噓，可幫忙安排電視廣告時段、找媒體做業配報導，或代為處理大賣場商品上架等事務，韋男信以為真，分成8次共匯款204萬元給吳女。

2018年初，吳女向韋男謊稱，她的1家麵包店客戶得知大名鼎鼎的台灣金牌面包師傅吳寶春，要去對岸上海展店、必定會賺錢，她可幫韋男介紹投資入股，韋男上當再匯款50萬元給吳女，可是等來等去，吳女卻支吾其詞、始終講不出各項業務推展的進度，韋男起疑，追查發現都是一場空，憤而提告。

吳女在刑案部分都認罪，一審士林地院依詐欺取財罪判她1年4月徒刑，上訴二審由高院審理中，韋男提起刑事附帶民事訴訟，要求吳女還錢，吳女在民事訴訟中不出庭也沒遞狀抗辯，法官認定吳女犯行明確，日前判她應全額歸還254萬元給韋男，可上訴。

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