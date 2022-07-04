反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

記者劉昌松／台北報導

高雄榮總台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩，前年在萊豬議題正熱時，說出「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」，遭衛福部告發涉嫌違反《食安法》散布謠言罪，高雄地檢署上個月處分不起訴後，蘇偉碩要求衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉不成，4日到台北地檢署按鈴控告陳、吳涉嫌誣告罪，另請求2人連帶賠償100萬元。

▲醫師蘇偉碩按鈴控告陳時中涉嫌誣告，同時要民事求償100萬元。（圖／記者劉昌松攝）

蘇偉碩4日由妻子王文心陪同到北檢，向媒體表示：「明明食藥署已經發新聞稿指出，是科學期刊數據上的誤植，指出是蘇偉碩沒發現期刊的錯誤，又憑什麼告發蘇偉碩故意散布謠言，一切都是為了掩護萊豬進口，鎮壓返萊豬公投，讓我背負造謠的罪名，讓萊豬有毒的事實，沒辦法得到司法的公平對待。」

衛福部是在2020年12月間，向警政署告發蘇偉碩涉嫌違反《食安法》，雄檢曾為此傳喚蘇偉碩出庭，蘇當時在庭外向媒體表示，言論主張不應受到政府認可限縮，現在是「公投沒過，追殺即到」，籲請檢察官將他起訴審判。

檢方調查後認為，蘇偉碩發表的言論，客觀上雖有違真實而多所錯誤，甚至亦有過度衍伸及未盡嚴謹之處，然蘇主觀上既在針對攸關國民健康之政府政策提出評論，且曾經公開坦承部分引用數據錯誤並予以澄清更正，尚難認係全然惡意等理由，6月間處分不起訴蘇偉碩。