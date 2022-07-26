賺10倍暴利！進口低價越南茶換標阿里山　奸商庫存還有1000噸

▲南投檢調查獲不肖茶商分裝低價越南茶，冒充高價阿里山高山茶賺取逾10倍差價。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

聞名遐邇的阿里山高山茶，竟遭不肖茶商以低價越南進口茶冒充，賺取逾10倍暴利，但在DNA鑑定下現形，南投地檢署獲報，指揮調查局中部地區機動工作站查獲2名涉案茶商，其中1人的倉庫更存放約1000公噸的合法進口越南茶，2嫌因涉犯詐欺等罪，訊後各交保7萬元，檢調持續清查買到假貨的受害人、擴大偵辦，主管機關也將隨時稽查庫存，一旦再發現2嫌有造假行為，就立刻送辦。

本案源於北市1家號稱專賣嚴選高山茶、紅茶的茶莊，去年（2021年）被行政院農業委員會茶葉改良場抽樣鑑定茶葉DNA，發現茶莊所賣阿里山高山茶是「境外茶」，經衛生福利部食品藥物管理署向南投地檢署告發，檢方指揮中機站追溯茶葉來源，鎖定供貨的仁愛鄉林姓茶商與草屯鎮楊姓茶商涉嫌造假。

▲南投檢調偵辦發現，不肖茶商將低價越南茶冒充阿里山高山茶之外，也會假冒鹿谷烏龍茶或杉林溪茶。（圖／調查局提供）

檢調發現，林男向楊男購買合法進口的越南茶葉，分裝後冒充阿里山高山茶出售，身價從每台斤125元暴增至1920元，但分裝過程除了以精美包裝掩飾，頂多再稍加烘焙增加口感，楊男也涉用越南茶冒充成鹿谷烏龍茶或杉林溪烏龍茶，每台斤售價介於1000多元到2000餘元。

檢調取得法院核發搜索票，火速搜索2嫌的茶廠、茶行等5處地點，各查扣約30包與100包重新包裝的低價茶，更誇張的是，在楊男的倉庫裡，發現大批進口越南茶，初估達1000公噸，若全部用於冒充高檔高山茶，可分裝成166萬餘台斤，以每台斤平均1500元計算，市價高達25億元。

▲南投檢調查獲不肖茶商分裝低價越南茶，冒充高價阿里山高山茶賺取逾10倍差價，業者倉庫還存放約1000公噸越南茶。（圖／調查局提供）

楊男否認這批庫存越南茶將用於造假，宣稱有待分裝後出售，因茶葉通過食藥署抽驗合法進口，沒有農業或其他有害物質過量殘留問題，檢調不能查扣，後續將由食藥署隨時稽查，一旦再發現有造假情形，將立刻送辦，林、楊2人因涉犯詐欺、虛偽標記等罪嫌，檢方訊後諭知2人各交保7萬元，中機站已找到20多位買到假貨的受害人，持續擴大偵辦。