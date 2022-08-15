美國5參眾議員訪台見蔡英文　共軍一早7度入侵台灣ADIZ

▲共機近來頻繁侵擾台灣空域。（資料照／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

一架美空軍C-40C行政專機14日晚間降落於松山機場，訪團由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）等5位參眾議員組成，訪團於15日上午10點進入總統府與總統蔡英文閉門會晤。不過，此舉似乎又讓中共不滿，根據「Taiwan ADIZ」臉書粉絲專頁指出，一早又7度侵擾我空域。

美國國會眾議院院長裴洛西日前訪台，引起國際關注，中國大陸也隨即展開一連串打壓行動；不過，這不影響美國官員訪台意願，14日又有一架美空軍C-40C行政專機降落於松山機場，訪團由1名參議員、4名眾議員組成。

此次訪問團成員另包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

不過，此舉似乎再次引起中共方面的不滿，根據「Taiwan ADIZ」粉絲專頁指出，截至上午10時整，共軍一早7度進入我ADIZ；而我空軍也緊急升空應處，並實施廣播驅離任務。