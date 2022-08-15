雙城論壇風波延燒！柯文哲要蔡英文出來面對　「沒能力保衛台灣領空」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會曾下但書，若共機共艦持續擾台，不得動支雙城論壇預算，但台北市長柯文哲先表示「擾台」定義要由陸委會認定，所以7月19日舉辦台北上海雙城論壇，但雙城論壇結束後又稱共機持續擾台，使外界質疑雙標。對此，柯文哲8月15日嗆聲，要總統蔡英文出來回答，「沒有能力保衛台灣領空」。

台北上海雙城論壇於7月19日舉辦，但因北市議會曾對城市預算下但書，若共機共艦持續擾台，不得動支此筆預算，因此日前決議雙城論壇相關支出不得動支、核銷。面對民進黨台北市議員梁文傑爆料，有人告訴廠商不要請款，台北市長柯文哲卻批評，「梁文傑腦袋在想什麼東西？還是民進黨政府都這樣幹？」

台北市議會1月審議今年度預算時，針對雙城論壇預算下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算。」而台北市政府今年舉辦雙城論壇特別低調，柯文哲甚至稱共機共艦是否擾台定義要由陸委會認定，因此照常舉辦，引發跨黨派議員不滿，要求不得動支城市論壇預算；台北市議會也於7月27日決議，雙城論壇費用得由市府自行想辦法處理。

柯文哲15日下午出席新冠疫苗第4劑催種記者會，被問到去澎湖參訪時臉書寫「共機頻繁擾台」引發爭議，柯文哲表示，共機擾台是持續存在的，不是只有今天，現在麻煩的是共機越過中線成為常態，「台灣跟大陸之間有無衝突？廢話，當然有衝突啊！」

柯文哲認為，自己的邏輯不一樣，有衝突才需要溝通，美、蘇聯在冷戰期間也保持熱線，所以台灣要防止台海間有任何擦槍走火，才要保持溝通，「雙方可以有爭議，但要保留溝通管道，我明明知道辦雙城論壇對我個人是扣分的，但我仍覺得基於台灣整體利益，這應該要辦。」議會每個政黨都有其意識形態，他會尊重，但「我做我認為該做的」。

媒體追問，怎麼看民進黨台北市議員梁文傑爆料，市府有人告訴廠商別請款，否則影響以後市府標案？柯文哲語帶不悅地說，預算該怎麼辦就怎麼辦，「廠商都發錢了，哪有說議會反對、錢不要發給你？奇怪，我都覺得梁文傑腦袋在想什麼東西？還是民進黨政府都這樣幹？我們不會幹這種事。」

柯文哲指出，這筆錢該怎麼支出就怎麼支出，有本事就由中央主計處來說「不可以交」，這樣他就認了，不然仍依法行政。

至於外界質疑雙標，柯文哲並未正面回應，提及「不然小英（總統蔡英文）出來回答，她作為總統，沒有能力保衛台灣領空、她束手無策，她出來這樣講好了！」