柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台人遭詐騙至柬埔寨議題引發外界關注，航警局更是派員到桃園機場櫃檯舉牌宣導，呼籲民眾海外打工陷阱多，對此，台北市長柯文哲15日批評，政府稱國內經濟欣欣向榮，但請蔡英文正視人民生活困境，「如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」

柯文哲表示，台灣人被騙到柬埔寨工作，結果被凌虐、性侵、賣血，這就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的「幸福台灣」？當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？

柯文哲指出，有些人為了護航政府，在網路上冷嘲熱諷，說會被騙去柬埔寨的人，不是笨就是貪，「請問，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」

對於國內經濟狀況，柯文哲批評，政府說上半年國人平均薪資上看6萬2、蔡英文說自己上任後六度調高基本工資，國內經濟欣欣向榮，「但是痛苦指數不斷升高，貧富不均、通膨更吞噬掉有限的薪資漲幅。」

柯文哲指出，台灣人被賣到國外，慘遭勒贖、侵害，只能靠當地台商、台僑自救付贖金。直到受害人數愈來愈多、紙包不住火，行政院才舉辦跨部會專案會議，說要成立救援小組，「結果是發媒體通知到桃機拍警政署長視察，看員警怎麼舉警告標牌，這個政府怎麼會是這樣？」

對於營救方式，柯文哲表示，外交部必須訊令駐外館處展開救援，警政署應即刻展開跨國合作，打擊海外人口販運行為；勞動部更要嚴查不法集團，最後，請蔡英文正視人民生活困境，務實執政、保護人民，「不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉。」