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9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯振中／綜合報導

外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，疑似發生人口販運案件，對象為台灣人，於是立即啟動相關機制，安排9名台人返台。對此，返台的30歲林姓男子表示，他到當地後沒有遭到不當對待，住的地方類似度假村，且伙食「比當兵還好」，每個月薪水4萬元，不過還沒領到薪水，就被送回台灣。

駐泰代表處14日接獲通報，有12名台人從柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似是人口販運案件，於是立刻派人前往，與泰國警方共同查證。

後來經過確認，12人當中有3人是台灣警方列管通報的人口販運被害人，駐泰代表處、泰國政府於是啟動相關機制。不過，12人當中有3人不想回台，甚至希望快點回去柬埔寨，被懷疑有人蛇集團共犯，泰國警方於是啟動鑑別程序，將人帶回調查。

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方懷疑，9名被救出的台人當中，有人蛇集團的共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

另外9人成功獲救，14日晚間9點55分抵達台灣，但因為當中只有3人發出求救訊息，檢警不排除其中有人蛇集團共犯，進行第二波訪談，透過特定行為模式來分析，釐清當中是否有黑幫、人蛇集團的成員。

此次獲救的9名台人分別為6男3女，年齡都在23到42歲之間，其中一名30歲林姓男子15日複訊時表示，他從事餐飲業十多年，但受到疫情影響、收入銳減，剛好在網路上看到招募訊息，於是前往應徵。

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲其中一名林姓男子澄清，到柬埔寨沒有被虐待，住的地方類似度假村，吃的「比當兵還好」。（圖／記者張君豪翻攝）

應徵上工作後，林男1個月前到柬埔寨金邊工作，當時與公司協議「月薪4萬包吃包住」，林男也說明，到了當地後，並沒有遭受不當對待，在柬埔寨從事的是文書工作、發佈招募訊息，且伙食「比當兵吃得好」，本來下個月可以領薪水，結果現在被送回來，到目前只有領到300元（美金，下同，約新台幣9,000元）的生活費。

被救回的9人當中，其中一人具有黑道幫派背景，已被當庭逮捕、檢方也向法院聲請羈押，其餘8名被害者則已送往居家檢疫處所，進行隔離檢疫。

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