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媽被包養「1個月拿15萬」！他轉頭看妹妹臉綠了：是親生的嗎

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽疑似被爸爸的朋友包養。示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

發現媽媽不為人知的秘密，你會怎麼做呢？一名網友表示，日前發現媽媽講電話的口氣和平常不一樣，就去偷看對方的手機，沒想到對方似乎被爸爸的朋友包養了，忍不住開始懷疑自己和妹妹的身世。PO文一出隨即掀起熱議，網友紛紛表示「太扯了吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，近日下午他在客廳哄妹妹睡覺的時候，聽到媽媽在房間講電話，感覺非常開心，笑得和小女人一樣，讓他覺得有些怪怪的，因為對方平時個性相當火爆。他忍不住好奇心，於是偷看了對方的手機，發現媽媽疑似被爸爸的朋友包養了。

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從對話紀錄中看到，男子說「那一個月就是15萬囉，什麼時候可以來我家？」媽媽回應，「平日比較方便，週末小孩都在家」，對方又說「你老公發現了會不會不高興？畢竟…相識這麼多年了」，媽媽則提醒，「香水就別噴了，等等他聞到就麻煩了」。

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO開始懷疑自己和妹妹的身世。示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO發現後忍不住胡思亂想，覺得小他20歲的妹妹身世似乎有些可疑，「年紀那麼大了還突然懷孕的我媽…」也不禁懷疑自己的生父不是爸爸，不知道該怎麼辦，「那個15萬會不會是贍養費？到底？我是不是不應該亂想」。

不少人看到後紛紛表示，「你都讀大學了，你媽還能被包養也太猛了」、「媽媽行情還不錯」、「如果妹妹真的是…那15萬包養含贍養費其實很合理」、「送你媽下去吧，你換立場想想，今天是你，你要這樣嗎」、「有時候不知道事情的真相會比較幸福」、「妳媽至少也有40-50了吧？包養一個月有15萬…看起來是美魔女」。

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