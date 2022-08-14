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妹子炫耀男友「大又持久」！閨密聽完竟偷約開房間　網狂噓：活該

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲閨密和男友偷開房間。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人和閨密之間沒有任何秘密，不過還是要拿捏一下尺度。一名女網友表示，最近剛交了新男友，隨即帶對方去和閨密一起吃飯，某次小酌時還和閨密大談2人的性事，不停稱讚男友的性能力。未料之後就發現，閨蜜偷偷約男友去開房間，讓她相當崩潰，直說「早知道當初不該帶他去認識我的朋友們」。

原PO在「Dcard」發文表示，和閨密從高中就認識了，交情已經超過10年以上，她最近交到一個高高帥帥又幽默的男友，於是趁著聚餐的時候，帶他出來和閨密認識一下。她和朋友聚會時，也和眾人大方分享和男友的性事，黃湯下肚後尺度更開，「連他的尺寸大小持久都講出來了，我說他是我交往過最大、最厲害的」。

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沒想到之後卻聽說，閨密私底下偷約男友開房間的事情，原PO簡直不敢相信，「我不知道該怪男友還是認識十年的閨蜜？該為了男友斬斷聯繫多年的感情，還是閨蜜男友都一起斷一斷？」直說很後悔當初不該帶男友去認識朋友們，如今心情相當複雜，但還沒有戳破閨密和男友的關係，好奇其他人是否有遇過類似情形，「有更好的經驗可以提供嗎？」

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO不知道該怎麼辦。（示意圖／視覺中國CFP）

不少網友看到後紛紛表示，「你可以兩個都不要啊，就跟他們談判，然後一次斷開啊」、「自作孽，先確定真的有開吧，該攤牌就攤牌啊」、「兩個都斷一斷吧！這事我遇過一次，也是從那次後我就不會再帶女友認識自己的好友囉！至於當時的女友跟好友也是同時斷聯，但生活圈還是會遇到，就是直接當他們隱形」、「當然是兩邊都斷乾淨呀，這種問題也沒什麼好思考的吧」。

也有人認為，「你也讓人很傻眼，根本不尊重男朋友，誰會跟朋友侃侃而談跟男友的性事，連尺寸都講，性別對調早就被炮死，只能說這是你自己捅出來的簍子，現在不僅看出閨蜜的圖謀不軌，連男友也都要沒了，請學會尊重」、「妳真的很可怕，私密的事情妳也有辦法分享，三個都很噁」、「不懂有什麼好炫耀的，現在真的出事了，也就只有活該能說」。

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