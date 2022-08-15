柯文哲為器捐案斥「想罵髒話」　陳時中：修養問題「請柯P息怒」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲日前因民進黨台北市長參選人陳時中重提2014年台大醫院器官捐贈疑雲，不滿隔空怒嗆「不要老是激怒我」、「實在想罵髒話」等語；對此，陳時中今（15日）受訪說，罵不罵髒話是修養的問題，他非常謹慎面對任何名譽、人格的事情，「請柯P息怒，不要這麼容易生氣」。

▲陳時中出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中今天上午在黨籍立委、市議員參選人陪同下，出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動。他會後接受媒體聯訪說，「我想罵髒話罵不罵是他的修養的問題」，他指的是無論是當部長時或是現在，他對於名譽、人格上可能有所損害的事情，都非常謹慎以對，不會在有明確答案之前任意指責任何人，或者妄加論斷，這是他基本的態度。

陳時中也說，「請柯P息怒，不要這麼容易生氣」，事實上，他對於器捐案還是幫柯文哲緩頰，以當年的情境來說的時候，不過他想這是一個態度的問題，「我並不想激怒他」。

另有媒體關注，台北市副市長黃珊珊批評國民黨副主席赴中國大陸訪問是「投降」，陳時中表示，如果以黃珊珊這樣講，他會說「罵得好」，不過若是以時機而言，他不太了解，前段時間共機繞台，台北市府仍然在議會反對之下舉辦雙城論壇，當時的態度又是什麼？黃珊珊說現在時機不合適，但他也不認為那時候的時機是相合的。