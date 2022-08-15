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買家出多5倍價錢！台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

航警人員在桃園機場大廳宣導，呼籲年輕人不要前往緬甸、柬埔寨等國打工。

▲航警人員在桃園機場大廳宣導，呼籲年輕人不要前往緬甸、柬埔寨等國打工。

圖文／鏡週刊

本刊調查，苗瓦迪是位於緬甸東南部的1座城市，緊鄰泰國，是2國間的貿易重鎮，近年中國資金導入，博奕、詐騙集團林立，去年（2021年）2月，緬甸軍方發動政變，把國家領導人翁山蘇姬關入大牢，各地反軍政府的民兵部隊紛紛成立，為了壯大勢力，取得軍武資金，開始與黑、黃、賭、毒、騙等地下產業勾結。

1名在緬、泰邊境做博弈生意10多年的台商小佩（化名）告訴本刊，很多人以為泰國是東南亞詐騙產業鏈的最終站，但其實緬甸的ＫＫ園區才是，且除了詐騙，人口及器官買賣，也是這個園區令人詬病之處。

小佩透露，上個月她曾帶17萬美元（約新台幣510萬元）到ＫＫ園區贖人，但在園區外枯等2小時後，被詐騙集團拒絕，原來是有杜拜的買家花5倍價錢要買同1個人的器官，而且已經下單，那個人已在1小時前被帶往海上醫療船，照黑市流程，被摘下要賣的器官之後，就會被丟入大海，永遠消失在這個世界！

▼新北一對情侶被拐到緬甸KK園區做詐騙，半年後才逃回台灣。

新北一對情侶被拐到緬甸KK園區做詐騙，半年後才逃回台灣。（讀者提供）

本刊調查，ＫＫ園區以前叫ＡＡ園區，因惡名昭彰才改名，但換湯不換藥，一樣是地下產業的大本營，後來包括台灣、中國、港澳等地的黑幫老大都到此投資，成為ＫＫ園區的股東或金主，還請當地民兵部隊作保安，掩護各式各樣的非法勾當。

對於國人在境外遭拘禁、凌虐等情況，台灣警方最近成立專案小組，研商跨國營救、打擊台灣黑幫跨境販運人口等計畫，不過，1名高階警官直言，由於台灣與緬甸、柬埔寨等國沒有邦交，僅在緬甸首都仰光設有辦事處，但仰光到苗瓦迪車程超過7小時，且只有1位調查官派駐當地，若有突發狀況，很難即時救援。

外交部統計，至今年7月底國人赴柬埔寨遭拘禁求助案達107件，赴緬甸下落不明者34件，但比對出入境資料，每月赴柬、緬者超過千人，返台卻不到百人，不難想見受困柬、緬的台灣人人數有節節升高的趨勢。

為避免國人受騙，航警局最近開始在桃園機場進行勸導，並舉牌呼籲年輕人千萬不要到「詐騙高熱區」的國家工作，目前已成功攔阻20人，警方提醒，詐騙集團徵人手段日新月異，從以往的高薪誘惑，逐漸轉型為朋友誘騙，如果沒必要，最好別到這些國家求職、旅遊，以免變成禁臠，甚至丟了性命！

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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