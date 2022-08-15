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KK園區「1天24小時煉獄生活」曝　台男遭囚暗房快崩潰

情侶檔一進緬甸KK園區辦公室，就遭詐騙集團強制抽血，當場嚇傻。

▲情侶檔一進緬甸KK園區辦公室，就遭詐騙集團強制抽血，當場嚇傻。

圖文／鏡週刊

小吳表示，他在宿舍裡，情緒漸漸穩定，腦袋比較清醒後，逐漸想起曾在網路上看過報導，柬埔寨西港，寮國金三角經濟特區、及緬甸北部等詐騙集團園區內，也都是數位科技公司林立，而自己現是在緬東的苗瓦迪ＫＫ園區，也是同樣情況，他發現事情大條了！

▼新北一對情侶被拐到緬甸KK園區做詐騙，半年後才逃回台灣。

新北一對情侶被拐到緬甸KK園區做詐騙，半年後才逃回台灣。（讀者提供）

他告訴本刊，遭囚禁期間，除了每天要上班17個小時，深夜11點半到凌晨2點還有跑步訓練，下午3點半至5點則是大會操時間，林林總總扣下來，每天只剩2、3個小時可以睡覺，而且沒有薪水，與其說是軍事化管理，還不如說是凌虐。雖然被操得半死，但每隔一段時間，集團就會幫他抽血，榨乾他的剩餘價值。

▼緬甸KK園區內有上百個詐騙集團，也被稱為詐騙煉獄。

緬甸KK園區內有上百個詐騙集團，也被稱為詐騙煉獄。（翻攝bilibili.com）

更慘的是，3個月下來，小吳1個台灣人也沒騙到，詐騙集團不滿，不但用電擊棒電他，還用鞭子抽打他，最後甚至將他關進1個黑暗的小房間。

▼緬甸KK園區因中資投入，相對繁榮，也成了地下產業的大本營。

緬甸KK園區因中資投入，相對繁榮，也成了地下產業的大本營。（讀者提供）

小吳回憶，房內沒冷氣、沒電扇、沒電燈，就連窗戶也沒有，比部隊的禁閉室還要可怕，黑暗、悶熱的惡劣環境讓他幾乎崩潰，最後他繳了約6千元台幣的「罰金」才獲釋，但還是得繼續上班從事詐騙。至於小朱，因業績達標，也很聽話，所以沒被刁難、凌虐。

▼KK園區周邊有武裝人員駐守，戒備森嚴。

KK園區周邊有武裝人員駐守，戒備森嚴。（翻攝bilibili.com）

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鏡週刊柬埔寨緬甸詐騙

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