KK園區更煉獄！新北小情侶成「血牛」　遭囚半年逃回台原因曝

▲新北一對情侶被拐到緬甸KK園區做詐騙，半年後才逃回台灣。



圖文／鏡週刊

台灣民眾被拐到柬埔寨從事詐騙犯罪，還遭凌虐，引起各界重視，其實不只柬埔寨，緬甸的情況也很嚴重！新北1對情侶今年初前往泰國旅遊，被朋友以參觀科技公司的名義騙往緬甸，結果成為詐騙集團的禁臠，不僅被迫從事詐騙，業績沒達標還會被毒打、電擊、抽血、關黑牢，所幸緬甸軍警準備進行掃蕩，情侶檔才趁亂逃回台灣，不過，目前仍有300名台灣人受困當地，情況危急！

▼緬甸KK園區內有上百個詐騙集團，也被稱為詐騙煉獄。



21歲的小吳（化名）與小他1歲的女友小朱（化名）談到劫後餘生的恐怖經歷，仍心有餘悸！今年2月，2人與小朱的朋友一同前往泰國旅遊，途中友人邀請他們轉往緬甸的苗瓦迪地區，參觀1家位於ＫＫ園區的數位科技公司，沒想到卻因此被拘禁長達半年，本月（8月）初才趁亂逃回台灣。

▼KK園區位於緬甸、泰國邊界，與另一詐騙熱區國家柬埔寨同在中南半島。



小吳止不住顫抖地告訴本刊：「我一到園區，就看見手持長槍的保安駐守，當時已經感覺不對勁，沒想到一進辦公室，手機、身分證、護照就被收走，接著還被強押在椅子上抽血，我當下驚訝莫名，但人家有槍，只能眼睜睜看著自己的血被抽走。事後我才知道，他們抽血是為了賣錢，把我當成血牛！」

▼緬甸KK園區詐騙集團的宿舍十分簡陋。



抽完血，1名自稱「高幹」的中國籍男子告訴他，每個月至少要騙6名台灣人到ＫＫ園區上班，才算達成業績，接著就將2人帶往3樓宿舍軟禁，之後的3個月，小吳過著生不如死的日子。

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