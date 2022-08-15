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第一名媛不是孫芸芸？她3歲收80克拉鑽石　連宋美齡也嫉妒

第一名媛不是孫芸芸？　她3歲收80克拉鑽石連宋美齡也嫉妒

▲孫芸芸（左）被譽為台灣第一名媛。吳謹言（右）在新戲飾演民國第一名媛。（翻攝自孫芸芸IG、《傳家》微博）

圖文／鏡週刊

微風集團董事長夫人孫芸芸稱霸「第一名媛」頭銜多年，她的祖父是中國電纜之父孫法民，十幾歲便獲贈香奈兒包當生日禮物。不過，你們知道民國第一名媛另有其人嗎？「她」3歲便收到80克拉鑽石，連宋美齡也嫉妒。

吳謹言2018年因主演《延禧攻略》而為人所知，她今年除了參加實境秀《乘風破浪》（又稱《浪姐3》），參演的民國家族大戲《傳家》也上檔了！吳謹言飾演氣焰囂張、性格直爽的富家小姐易鍾玉，這個角色的歷史原型即是民國第一名媛黃蕙蘭。

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第一名媛不是孫芸芸？　她3歲收80克拉鑽石連宋美齡也嫉妒

▲吳謹言（右）與韓庚（左）在新戲角色的原型，傳是民國第一名媛黃蕙蘭與民國第一外交官顧維鈞。（翻攝自《傳家》微博）

1889年12月21日，黃蕙蘭出生於荷屬東印度三寶瓏，也就是現今的印尼爪哇。她是爪哇華僑首富「糖王」黃仲涵的次女，母親則是爪哇中國城第一美人，在她3歲之時，父親重金買了一條重達80克拉的鑽石項鍊送給她，她從小就接受音樂、舞蹈、書法、騎馬、開車等名媛養成教育，除馬來語之外，同時也精通英文、法文、福建話、北京話和荷蘭文。

第一名媛不是孫芸芸？　她3歲收80克拉鑽石連宋美齡也嫉妒

▲黃蕙蘭出身於爪哇華僑首富家族，被譽為民國第一名媛。（翻攝自歷史趣聞網）

1920年8月，黃蕙蘭與外交官顧維鈞在一場巴黎晚宴上相識，黃蕙蘭回憶起當晚的精心打扮——她穿了一套綠色雪紡紗土耳其褲裝，搭配金色金屬絲馬甲、金綠色花朵髮飾和一條卡地亞珍珠項鍊，雙方家長認為兩人郎才女貌，兩人迅速完婚。

顧維鈞是中國現代史上最卓越的外交家之一，他曾任北洋政府外交總長、財政總長、代理國務總理，以及中華民國駐法、駐英、駐美大使及駐聯合國首席代表。有趣的是，顧維鈞曾在1926年、27年擔任署任大總統，所以黃蕙蘭也算擔任過短暫的第一夫人。

第一名媛不是孫芸芸？　她3歲收80克拉鑽石連宋美齡也嫉妒

▲黃蕙蘭重塑並推廣旗袍之美，對的時尚圈影響深遠。（翻攝自《京財時報》）

黃蕙蘭婚後隨顧維鈞出使各國，上海、巴黎、倫敦等社交圈莫不知「Madame Koo」這號人物，她更被譽為「遠東最美麗的珍珠」。「沒有舞會或社交場合能少得了她…」英國《泰晤士報》如此描述，「美麗的女士，常開著一輛灰色雙人座的勞斯萊斯，在倫敦街道中穿梭。 」

黃蕙蘭最令人津津樂道的創舉與影響，是她重塑並推廣旗袍之美。在1920年代初，她率先將旗袍開衩提高及膝蓋，旗袍因她變得更加時髦，引起一陣仿效追捧。而她的時髦品味與交際手段，也真正幫助了中華民國的外交，先總統蔣公的夫人蔣宋美齡還特地嘉獎表揚黃蕙蘭。

第一名媛不是孫芸芸？　她3歲收80克拉鑽石連宋美齡也嫉妒

▲黃蕙蘭（上圖右、下圖右）與英國皇太后（上圖中）、前中華民國第一夫人蔣宋美齡（下圖中）。（翻攝自阿波羅新聞網 ）

只可惜，黃蕙蘭與顧維鈞的婚姻未能走到最後，黃蕙蘭在晚年出版的回憶錄中說道，自己很敬佩顧維鈞的才華，但她卻成了那個家庭的一件裝飾品：「他是一位可敬的人，中國很需要的人，但不是我所要的丈夫。」1992年，黃蕙蘭在紐約逝世，享年103歲。你心中的民國第一名媛，是孫芸芸？還是黃蕙蘭呢？



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