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小情侶遭囚KK園區懷孕了！他哭「活不下去」　關鍵救命人物曝

緬甸KK園區內的詐騙集團擁槍自重，還雇用民兵部隊當保安。（翻攝bilibili.com）

▲緬甸KK園區內的詐騙集團擁槍自重，還雇用民兵部隊當保安。

圖文／鏡週刊

今年5月，小朱告訴小吳自己懷孕了，即將為人父的小吳不想讓孩子在如此惡劣的環境出生，鼓起勇氣向詐騙集團首腦表明，不管多少贖金，他都會向家裡要，只希望對方能放過他跟女友，讓他們帶著肚子裡的孩子回到台灣，沒想到對方只冷冷回了一句：「再商量！」之後就沒有下文。

上個月某天，小吳抓住一個千載難逢的機會打電話回台灣求救，他哭著向接電話的阿公表示，女友已經懷孕，請阿公救救他們1家3口，最後還歇斯底里地大喊：「我不要活了！真的活不下去了！」

▼緬甸KK園區詐騙集團的宿舍十分簡陋。

緬甸KK園區詐騙集團的宿舍十分簡陋。（讀者提供）

不捨金孫遭凌虐，小吳的阿公心急如焚，到處找人求救，最後輾轉與「神武企業帝君會」的麒哥聯繫上，在麒哥的協助下，終於讓寶貝孫子回到台灣，只不過中間的過程並不是「付錢放人」這麼簡單，而是因為詐騙集團自掘墳墓。

▼神武企業帝君會董事長麒哥（右）協助營救受困緬甸的台灣人。（帝君會提供）

神武企業帝君會董事長麒哥（右）協助營救受困緬甸的台灣人。（帝君會提供）

麒哥告訴本刊，他接獲小吳阿公的請託後，特別拜託1位駐守緬甸邊境的外國將領協助調解，不過，這個詐騙集團實在太囂張，竟然不要贖金，而是開口要軍火。原來，緬甸內戰不止，詐騙集團為確保安全，也擁槍自重，但要求軍火的行為，已經踩到紅線，本月初，該將領透過關係，請緬甸軍警準備圍剿ＫＫ園區內上百個詐騙集團。

消息曝光後，大多數詐騙集團決定走為上策，紛紛轉移陣地，至於闖禍的詐騙集團則把小吳及小朱丟包，跟著其他集團前往泰國北部另起爐灶。雖然2人最後趁亂逃回台灣，但麒哥表示，就他所知，目前仍有大約300名台灣人被困在緬甸，等待救援。

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