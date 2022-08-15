超商獨賣！最新「墨西哥奶油玉米」香甜夠味　加碼吃5款輕調味時蔬

▲7-11與貳樓合作開發「美式肯瓊奶油玉米」，每口都能吃到濃郁奶香、辛香。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱沒有食慾嗎？不如就來點清爽又好吃的蔬菜！就有超商祭出「輕調味」6款即食時蔬，絕對要吃一開賣就掀起熱潮的「美式肯瓊奶油玉米」，香甜多汁的玉米經過調味後散發濃郁的奶香、辛香，吃了一定食慾大開，另外還有海鹽馬鈴薯、冰烤地瓜等美食，來一趟超商全搞定。

7-11與早午餐名店貳樓合作推出「美式肯瓊奶油玉米」，限定大台北及桃園約3200家門市販售，使用冷藏玉米製作，保留玉米香甜，再加上帕瑪森乳酪粉與墨西哥塔可粉提升香氣，每口都能吃到奶香味與辛香味。

▲本次共有6款「輕調味即食時蔬」。



7-11也選用多種在地新鮮蔬果農產品，加上友善環境的水煮、蒸、烤烹調方式製成即拆即食的包裝食品，像是「黃金玉米棒」、「玉米筍」、「蒸花生」、「冰烤地瓜」以及「海鹽馬鈴薯」。另外也於「i預購」線上平台、「i划算」門市群組推出多款在地新鮮水果禮盒，與入選農委會百大青農合作引進來自日本的高級品種的「阿露斯洋香瓜」，於嘉義溫室一株一果種植，顆顆圓潤飽滿，以及來自苗栗卓蘭輸日等級的巨峰葡萄，酸中帶甜、果香濃郁。

天氣熱一定要吃冰，枝仔冰城今夏推出超狂「金果榴槤雪糕」，上市僅短短3天就完售缺貨，至今銷售破16萬盒，賣出整整5座101大數高度，人氣爆表，而這罪惡滋味終於補貨了，即日起於全聯獨賣，即日起至9/1止更有限時4入99元優惠，1支不用25元就能吃到，趕緊衝囤。

▲超夯「金果榴槤雪糕」回來了。（圖／枝仔冰城提供，下同）

「金果榴槤雪糕」選用泰國直送金枕頭榴槤去殼、去籽、打成純果泥後急速冷凍直送台灣，每一支雪糕都含有高達12%的榴槤果肉，再搭配紐西蘭進口奶粉特調的奶水製成，口感綿密又帶有濃郁果香、奶香，榴槤控肯定要吃。

▲榴槤雪糕帶有濃濃果香加奶香。