超商「御飯糰新品」登場！超濃蔥香、份量增加　配飲料只要35元

▲7-11御飯糰新品「蔥油雞汁拌飯飯糰」來了。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

明天早餐就這樣吃！就有超商開賣全新「蔥油雞汁拌飯飯糰」，咬下脆脆的海苔就能立刻吃到香氣超濃的蔥油雞汁拌飯，不僅口味更豐富，就連份量也增加，現在還可搭配特惠組合，買蔥油雞汁拌飯飯糰配指定人氣飲料只要銅板價35元，美味又省錢。

7-11「御飯糰」品牌即日起推出全新「蔥油雞汁拌飯飯糰」，有別於過去將餡料包裹在三角海苔飯糰中，這次新品特別以拌飯方式呈現，讓每一口都能吃到滿滿蔥油與雞汁香氣，且份量也相較一般飯糰增加15%，價格也相當具競爭力只要23元，非常適合買來當早餐或小點心。

▲現在購買蔥油雞汁拌飯飯糰搭配立頓奶茶或波蜜果菜汁，只要銅板價35元。（圖／7-11提供）



而為了讓民眾省錢也能吃滿足，7-11首度推出「特惠專區」，即日起購買蔥油雞汁拌飯飯糰搭配立頓奶茶或波蜜果菜汁，只要銅板小資價35元。

天氣熱一定要吃冰，枝仔冰城今夏推出超狂「金果榴槤雪糕」，上市僅短短3天就完售缺貨，至今銷售破16萬盒，賣出整整5座101大數高度，人氣爆表，而這罪惡滋味終於補貨了，即日起於全聯獨賣，即日起至9/1止更有限時4入99元優惠，1支不用25元就能吃到，趕緊衝囤。

▲超夯「金果榴槤雪糕」回來了。（圖／枝仔冰城提供，下同）

「金果榴槤雪糕」選用泰國直送金枕頭榴槤去殼、去籽、打成純果泥後急速冷凍直送台灣，每一支雪糕都含有高達12%的榴槤果肉，再搭配紐西蘭進口奶粉特調的奶水製成，口感綿密又帶有濃郁果香、奶香，榴槤控肯定要吃。

▲榴槤雪糕帶有濃濃果香加奶香。