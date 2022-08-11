超商最新「5款古早味小吃」來了！爽吃碗粿Q嫩料多　排骨酥羹麵超夠味

▲7-11「在地街町美味」開發最新5款古早味小吃。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

半夜突然想嗑小吃怎麼辦？就有超商開賣最新「5款古早味小吃」，不管是想吃排骨酥羹麵還是碗粿通通都有，甚至還有鮮美肉嫩的虱目魚粥以及香辣夠味的麻辣臭豆腐，只要衝一趟超商就能吃得超滿足。

7-11以「在地街町美味」主題活動推出最新5大在地小吃，開發經典「排骨酥羹麵」，嚴選去骨排骨肉裹上特調椒鹽酥炸粉漿油炸，柴魚風味高湯加入大量蔬菜熬煮，推薦食用前可加烏醋包，更顯湯頭風味鮮甜清爽；「酸菜豬血湯」則是使用新鮮滑嫩的豬血搭配散發油蔥香氣的湯頭，還能嚐到酸菜鹹香。

▲排骨酥羹麵還有附一包烏醋，可以加進湯裡增添風味。



▲碗粿帶有濃濃米香，口感Q嫩彈牙。



「呷七碗碗粿」使用在地米製成，碗粿裡還加了滷肉、鹹蛋黃和香菇，還附一包蒜蓉醬油，讓碗粿口味變得更有層次；「呷七碗虱目魚粥」嚴選含有豐厚油脂的台南虱目魚肚，湯頭濃稠鮮美；「呷七碗麻辣臭豆腐」嚴選多種中藥食材熬煮香辣湯頭，臭豆腐微辣帶勁、口感紮實。

吃美食當然要配飲料，自台中起家的台灣手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」推出全新「金鑽鳳梨冰茶」，主要採用台農17號金鑽鳳梨搭配岩葉紅茶，再放進椰果、鳳梨果粒，每一口都清爽好喝。

▲功夫茶推出限時5天「對中姓名免費喝飲料」活動。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

慶祝新品上市，即日起至8/15止連5天於全門市將有「對中姓名免費喝」活動，只要姓名讀音符合「ㄐㄧㄣ」、「ㄗㄨㄢˋ」、「ㄈㄥˋ」、「ㄌㄧˊ」、「ㄅ一ㄥ」、「ㄔㄚˊ」任一同音字，且購買金鑽鳳梨冰茶飲品，即可憑證件（正本）享專屬優惠，同音1字打8折、2字6折，同音3字則直接免費喝，每名字僅限換1杯。