　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不讓阿中孤單寂寞！　陳時中感動讚藥師：深深感謝「大家委屈了」

▲▼蔡英文、陳時中出席「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蔡英文及陳時中今晚出席藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一大選，總統蔡英文及民進黨台北市長參選人陳時中今（14日）出席藥師公會全國聯合會會員代表大會。陳時中致詞時表示，他一定不會讓大家失望，會努力來做事，希望公會200%支持自己，市議員也要「全壘打」；藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則致贈代表「包中」的包子及粽子，高呼「不會讓他孤單寂寞」。

黃金舜致詞時說，藥師公會爭取2023年10月亞洲藥師協會全國年會在台灣舉辦，讓世界看到台灣藥師協會；過去兩年間藥師在防疫過程中創造光榮及價值，陳時中擔任衛福部長、防疫指揮官，與藥師團體建立密切的關係，推動口罩實名制、藥局協助民眾註冊疫苗、快篩實名制、抗病毒藥物藥師配送，藥師團體一一克服，且他協助增加藥師調劑費用點數，讓全台藥師收入增加幾十億。

黃金舜高呼，「這次他要選台北市長，這條路相當辛苦困難，藥界會跟阿中站在一起，不會讓他孤單寂寞！」引發全場鼓掌歡呼、吹口哨喝采，頻頻高呼「好」給予陳時中支持。

陳時中致詞時表示，過去兩年快篩實名制、口罩實名制遇到很大的困難，但是藥師公會義無反顧相挺，這段時間過去了，大家偶爾會忘記當時實名制多麽痛苦，一早就要面對需求孔亟的民眾，這些壓力都由藥師承擔，現在大家覺得「發一個口罩很簡單」，但他都是點滴在心頭，「要跟大家深深的感謝，大家委屈了」。

陳時中表示，其實過去在調漲藥師服務費，在健保體系是非常困難，要經過很多的程序，不過他認為這是「還藥師公道的一個起步」，因此站在尊重尊嚴的立場做起頭，先調整服務費，後來疫情起來，他真的覺得「我們調對了」，相信未來衛福部、健保署看到這些事實，可能會給更多的回饋，他到時候也會找衛福部長薛化元，跟大家爭取。

陳時中說，他現在要選市長，因此要來這裡跟大家拜託，「我要跟大家說一個心聲，我很想要做市長啦」，謝謝大家說要投票給自己，講話要算話，他要會做事、也要做對事，不要瞎忙，要符合市民的期待，因此必須透過市議員整合地方需求，讓其能夠針對事情擬定方針，「市長會做事，有議員會做事」。

▲▼蔡英文、陳時中出席「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」。（圖／記者呂晏慈攝）

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

她爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

快訊／遭爆料「幫林智堅寫論文」！　助理發聲了

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地行政部門會面

快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

南投議長國小畢變碩士　林靜儀：意外

快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

訪台成員曝光！5美參眾議員抵台

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

黃國昌參戰！貼3論文「陳明通看不到我車尾燈」　留言區見崩潰現場

更多熱門

相關新聞

讚藥師努力「非常感動」　蔡英文：給政府最關鍵的支持

讚藥師努力「非常感動」　蔡英文：給政府最關鍵的支持

總統蔡英文今（14日）晚間出席藥師公會全國聯合會會員代表大會表示，藥師朋友的努力和付出讓人非常感動，包括送藥到府、販售口罩、居家照護服務、長照服務諮詢等，期待未來一起努力，並盼藥師們與衛福部前部長陳時中、衛福部長薛瑞元一起打拼；讚美薛說，「薛瑞元也很拚，請繼續支持兩位部長」。

林姿少當家政績亮眼　接地氣宜蘭縣民有感

林姿少當家政績亮眼　接地氣宜蘭縣民有感

鄭運鵬自爆「要當桃園市長原因」

鄭運鵬自爆「要當桃園市長原因」

深陷弊案風暴　林姿妙：民調領先證明司法迫害

深陷弊案風暴　林姿妙：民調領先證明司法迫害

陳時中要成立「國際事務局」　阮昭雄率3議員參選人倡議支持

陳時中要成立「國際事務局」　阮昭雄率3議員參選人倡議支持

關鍵字：

蔡英文陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面