不讓阿中孤單寂寞！　陳時中感動讚藥師：深深感謝「大家委屈了」

▲蔡英文及陳時中今晚出席藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一大選，總統蔡英文及民進黨台北市長參選人陳時中今（14日）出席藥師公會全國聯合會會員代表大會。陳時中致詞時表示，他一定不會讓大家失望，會努力來做事，希望公會200%支持自己，市議員也要「全壘打」；藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則致贈代表「包中」的包子及粽子，高呼「不會讓他孤單寂寞」。

黃金舜致詞時說，藥師公會爭取2023年10月亞洲藥師協會全國年會在台灣舉辦，讓世界看到台灣藥師協會；過去兩年間藥師在防疫過程中創造光榮及價值，陳時中擔任衛福部長、防疫指揮官，與藥師團體建立密切的關係，推動口罩實名制、藥局協助民眾註冊疫苗、快篩實名制、抗病毒藥物藥師配送，藥師團體一一克服，且他協助增加藥師調劑費用點數，讓全台藥師收入增加幾十億。

黃金舜高呼，「這次他要選台北市長，這條路相當辛苦困難，藥界會跟阿中站在一起，不會讓他孤單寂寞！」引發全場鼓掌歡呼、吹口哨喝采，頻頻高呼「好」給予陳時中支持。

陳時中致詞時表示，過去兩年快篩實名制、口罩實名制遇到很大的困難，但是藥師公會義無反顧相挺，這段時間過去了，大家偶爾會忘記當時實名制多麽痛苦，一早就要面對需求孔亟的民眾，這些壓力都由藥師承擔，現在大家覺得「發一個口罩很簡單」，但他都是點滴在心頭，「要跟大家深深的感謝，大家委屈了」。

陳時中表示，其實過去在調漲藥師服務費，在健保體系是非常困難，要經過很多的程序，不過他認為這是「還藥師公道的一個起步」，因此站在尊重尊嚴的立場做起頭，先調整服務費，後來疫情起來，他真的覺得「我們調對了」，相信未來衛福部、健保署看到這些事實，可能會給更多的回饋，他到時候也會找衛福部長薛化元，跟大家爭取。

陳時中說，他現在要選市長，因此要來這裡跟大家拜託，「我要跟大家說一個心聲，我很想要做市長啦」，謝謝大家說要投票給自己，講話要算話，他要會做事、也要做對事，不要瞎忙，要符合市民的期待，因此必須透過市議員整合地方需求，讓其能夠針對事情擬定方針，「市長會做事，有議員會做事」。