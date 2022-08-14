女大生上課簽到遭拒！老師見身分證愣住：屈啦啦是真實姓名？

▲女大生因為姓名太過特殊，簽到時被老師拒絕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

家長名字不好好取，恐怕會造成孩子的困擾。湖北武漢一名屈姓女大生遠端上課時，因為名字的關係，被教授質疑「用綽號上課」，導致點名沒點到，悽慘的經歷曝光，讓網友們笑翻了。

綜合陸媒報導，屈姓女大生日前上通識課程時，配合教授的需求，使用社交軟體微信的「課時通」進行簽到，當時教授告知，必須使用真名，屈女也沒想太多，簽到以後就跑去上廁所。

等到回電腦前，屈女發現簽到沒成功，詢問教授才知道，名字被質疑是假名，教授還要求「把名字改回來」。屈女十分傻眼，告知「我改啦呀，老師」，對方仍舊不相信，無奈之下只好出示身分證件，以證實並非假名簽到。

▼女大生姓名太過特殊，被老師拒絕簽到，無奈之下只好出示身分證，以證明是真實姓名。（圖／翻攝微博）



依據照片畫面，教授詢問屈女「屈啦啦是你的真實姓名？」，屈女則回了「是的」2個字，接著又拍下身分證，而上面確實印著「屈啦啦」3個字，可見屈女並非用假名簽到。

由於「屈啦啦」這個名字實在太過特殊，也有不少同學提出質疑，屈女則耐心解釋，沒想到因此在網路上爆紅。有不少網友留言調侃，「你父母也挺前衛的啊」、「你慘啦，大學四年只有你蹺課老師會發現」、「這門課是好多專業一起上的，都不認識。真的大型社死（社會性死亡）了家人們。」

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