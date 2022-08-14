　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女大生上課簽到遭拒！老師見身分證愣住：屈啦啦是真實姓名？

▲教室（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生因為姓名太過特殊，簽到時被老師拒絕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

家長名字不好好取，恐怕會造成孩子的困擾。湖北武漢一名屈姓女大生遠端上課時，因為名字的關係，被教授質疑「用綽號上課」，導致點名沒點到，悽慘的經歷曝光，讓網友們笑翻了。

綜合陸媒報導，屈姓女大生日前上通識課程時，配合教授的需求，使用社交軟體微信的「課時通」進行簽到，當時教授告知，必須使用真名，屈女也沒想太多，簽到以後就跑去上廁所。

等到回電腦前，屈女發現簽到沒成功，詢問教授才知道，名字被質疑是假名，教授還要求「把名字改回來」。屈女十分傻眼，告知「我改啦呀，老師」，對方仍舊不相信，無奈之下只好出示身分證件，以證實並非假名簽到。

▼女大生姓名太過特殊，被老師拒絕簽到，無奈之下只好出示身分證，以證明是真實姓名。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生姓名太過特殊，被老師拒絕簽到。（圖／翻攝微博）

依據照片畫面，教授詢問屈女「屈啦啦是你的真實姓名？」，屈女則回了「是的」2個字，接著又拍下身分證，而上面確實印著「屈啦啦」3個字，可見屈女並非用假名簽到。

由於「屈啦啦」這個名字實在太過特殊，也有不少同學提出質疑，屈女則耐心解釋，沒想到因此在網路上爆紅。有不少網友留言調侃，「你父母也挺前衛的啊」、「你慘啦，大學四年只有你蹺課老師會發現」、「這門課是好多專業一起上的，都不認識。真的大型社死（社會性死亡）了家人們。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

美參眾議員訪台　陸外交部批：將採取「堅決措施」捍衛主權

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

美參眾議員訪台　陸外交部批：將採取「堅決措施」捍衛主權

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

女大生名字太特殊點名遭拒！身分證曝光網愣住

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

美參眾議員訪台　解放軍：15日在台周邊軍演

人體2部位測勃起硬度！　醫指1等級未達標：最好去檢查

陸晶片業「明日之星」剛募27億　今傳倒閉

父子山洪中苦撐15分鐘　爸獲救，小孩沒了

獨生女嫁老實男！婚後天天吵

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

美參眾議員訪台　國台辦回應

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

更多熱門

相關新聞

爸叫貓多次被已讀　媽一喊就有回覆

爸叫貓多次被已讀　媽一喊就有回覆

不是聽不懂，只是不想理你！日本一名貓奴經常在網路上分享將自家貓主子「十醬(てん)」的逗趣的日常。這天爸爸不停地喊著十醬的名字，希望貓主子能有所回應，不過喊了許多次都被貓咪「已讀」。反倒是媽媽隨意喊了一次，居然就被十醬甜蜜的喵聲回覆，讓爸爸既尷尬又無奈。

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

屏東公佈19名酒駕累犯姓名　推代駕送指甲剪

屏東公佈19名酒駕累犯姓名　推代駕送指甲剪

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

她姓施卻被狂聽錯　網猛點頭：我也是

她姓施卻被狂聽錯　網猛點頭：我也是

關鍵字：

名字姓名姓氏屈啦啦

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面