屏東警3個半月公佈19名酒駕累犯姓名　推代駕送「萌物」指甲剪

▲酒駕找代駕，屏東警送指甲剪 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣從今(2022)年4月1日起至7月13日止，總共公布了19名酒駕累犯姓名、照片及違法事實，為了嚇阻酒駕肇事悲劇持續發生，屏東縣政府警察局交通隊採購「酒後找代駕宣導萌物-指甲剪」，於各種合適場合宣導發送予民眾，期盼透過民眾日常使用之小物，鼓勵大眾能「酒後找代駕」。

為讓民眾養成酒後不上路習慣，屏東縣政府警察局除加強酒駕取締執法外，亦透過多元化宣導方式提醒民眾勿酒後駕駛，協請餐廳業者配合在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫車專線」等海報及貼紙，近期更是採購「酒後找代駕宣導萌物-指甲剪」，裡頭附上屏東縣代駕計程車專線溫馨小卡，能讓民眾隨身方便攜帶，藉由生活化宣導品，讓酒後代駕、嚴禁酒駕等觀念深植民心。

局長劉印宮呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用火車、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等，以免酒駕肇事後，除需面臨刑事罰則、繳納罰鍰，吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

再次提醒民眾如有飲酒、應酬需求，酒後應由無飲酒的親友接送，或改搭計程車，尋求代駕，如考量喝酒隔日仍有用車需求，可尋求代駕公司服務，屏東縣提供酒後代駕之業者如下：

台灣大車隊 叫車電話：55688、07-3724039、02-40588888

第一合作社 叫車電話：08-7551122

台灣代駕 叫車電話：07-2225203

青溪合作社 叫車電話：08-7661106、08-7654090