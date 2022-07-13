她姓施卻被問「西小姐？」　訂位狂出錯！2千人狂點頭曝歪樓經驗

▲民眾多會透過電話提前訂位。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

民眾打電話訂位時最重要的步驟就是告知自己的姓氏，然而許多人在說明時卻經常卡關，造成雙方的困擾。近日就有名女網友在臉書社團詢問大家介紹姓氏的方式，也分享自己訂位時對方的歪樓回覆。似曾相識的情境一出，隨即引發網友熱烈討論。

該名女網友12日在臉書社團「爆廢公社」詢問，「想知道你都怎麼介紹自己的姓？」同時也分享了自己介紹姓氏時碰到的無奈事件。某次訂位時餐廳人員詢問她的姓氏，她回應「我姓施，西施的施」，未料對方竟回問「西小姐？」面對這回應，她趕緊補充「不是，是左邊一個方的」，對方卻又再度理解錯誤，以為她是方小姐，令原PO哭笑不得。

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▲網友在社團詢問姓氏怎麼介紹。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

貼文一出，多名網友深表同感，紛紛留言自己訂位時碰到的無厘頭回覆，「（姓）戴口罩的戴。店員：好的，載先生」、「我：耳東陳。對方：耳小姐嗎 ？」「（姓）四維羅。真的有人以為我姓四！」面對時不時出現的困擾，有人更自行建立一套回覆系統「我姓鍾，一見鍾情的鍾。請別把我掛在牆上，我不是牆上的鐘。謝謝！」完美斬斷任何可能的誤會。

還有多位網友分享，介紹姓氏卻意外變成對方的歷史常識大會考，「我跟國父同姓。對方：蔣小姐您好」、「范仲淹的范。（對方）蛤？」「我姓闕，滿江紅朝天闕」、「姜太公的姜。有人問：請問姜太公是哪位？」看到這種情形，讓網友嘆「都還給老師了」。