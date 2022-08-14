2022「英仙座流星雨暨土星衝觀測」　近千天文迷聚集南瀛天文館

▲年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」13日達到極大期，雖然遇上中元節滿月，但天文館的天空一樣熱鬧精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」13日達到極大期，雖然遇上中元節滿月，但天文館的天空一樣熱鬧精彩，現場雖然午後大雨，台南天候狀況不佳，南瀛天文館還是提供觀測室解說、星空導覽、架設天文望遠鏡供民眾拍照等服務等活動，吸引近1500人一同參加。

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館方同步架設天文望遠鏡，於YouTube頻道直播「英仙座流星雨暨土星衝觀測」，吸引超過13萬人點閱。

黃偉哲市長表示，今年英仙座流星雨適逢滿月，雖受天候影響但不減民眾熱情，南瀛天文館同步提供線上及實體專業解說，還提供天文望遠鏡讓民眾能用手機拍下土星和月球，整體下來總計吸引134649人次觀看，滿足無法到場的民眾，也能一同歡樂，顯示臺南天文教育推廣活動受到全國肯定。

教育局鄭新輝局長表示，不只昨日流星雨觀測活動十分熱絡，南瀛天文館的YouTube直播也廣受好評，除有月亮、土星以及稍晚露臉的天蠍座和射手座等，直播服務吸引許多網友熱烈呼應！專業講師與民眾輕鬆互動的解說，更有多家媒體採用南瀛天文館的直播畫面。

南瀛天文館表示，緊接著觀測天象重點，是8月15日的土星「衝」，為一年中最亮也最適合觀賞的時段，想一睹最為壯觀光環的土星，本次是最佳觀測機會，因為土星環傾角將逐年變小，到2025年將完全側向地球，無法直接觀測。

南瀛天文館提醒大家，下半年還有值得一看的特殊天象，如11月的「月全食」、12月的「火星衝」及三大流星雨之一的「雙子座流星雨」，天文館皆會辦理觀測活動及線上直播，歡迎訂閱、分享及開啟南瀛天文館YouTube頻道的小鈴鐺(https://www.youtube.com/channel/UComMzU2bS3bmsroOnjP60Pw)，請大家追蹤南瀛天文館粉絲頁，掌握最新天文情報！