8月天空好熱鬧！英仙座流星雨、土星衝接力報到

▲英仙座流星雨、土星衝在8月接力報到。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／高雄報導

天文迷注意！8月即將到來，台北市立天文科學教育館今（26日）指出，8月將有多場天文秀接力登場，像是三大流星雨之一英仙座大型流星雨，8月13日達到極大期，每小時可達百顆，另外還有土星衝、灶神星衝等，本周末台北天文館舉辦星象解說與太陽黑子觀賞活動，還有宇宙劇場巨型球幕的星象節目，歡迎民眾免費參加。

進入8月，也代表暑假過了一半，但精彩天文秀依舊如期登場，台北天文館表示，8月有多場亮點天象，英仙座大型流星雨、土星衝、灶神星衝、水星東大距與太陽黑子等，首先是8月13日英仙座流星雨極大期，預測每小時約可出現上百顆流星，雖然當天受滿月影響，無法看到較暗的流星，但只要把握要訣，也能觀賞到大量火流星。

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▲英仙座流星雨預計8月13日登場，圖為2020英仙座流星雨盛況。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，土星將在15日達到「衝」，是一年中最亮也最適合觀賞的時段，擁有夢幻光環的土星屆時接近0等，想一睹土星環的朋友，可得把握機會，因為土星環傾角將逐年變小，越來越不適合觀賞，2025年時將消失於視野中。

另外，小行星灶神星也在23日達到「衝」，台北天文館指出，灶神星雖不是最大，但卻是最亮的小行星，在「衝」時可達5.8等，達到肉眼可見程度，只要有適當指引，用雙筒望遠鏡便很容易找到它的蹤跡，最適合成為民眾的第一顆小行星。

台北天文館提醒天文迷，水星又回到黃昏時分出現，8月28日水星「東大距」，日落後可在西方視野開闊處看見這顆離太陽最近的行星；另太陽則持續朝極大期邁進，黑子數量越來越多，不過得透過專業的望遠鏡才能安全觀賞。