5流星雨同場！每小時「估有50顆」　7／31前抬頭就看得到

▲自7月28日晚間開始，有5場中小型流星雨同時登場。（圖／取自台北市立天文館）

實習記者李鎮宇／綜合報導

除了年度的三大流星雨，每年7月底還有「第四大流星雨」，由5個流星雨共同組成。台北市立天文館指出，7月28日至31日，有5場中小型流星雨同時登場，估計每小時會出現高達50顆流星，只要抬頭就可以看見。另外，天文館還在YouTube頻道直播，讓無法外出的人也能「線上觀星」。

這次的流星雨約持續4天，時間是7月28日至31日，值得注意的是，因為流星來自各方向，所以只要仰頭就能看見。不過，如果無法出門或只想懶在家，台北市立天文館有設置暗空攝影機，4天期間都會直播，有興趣的民眾可透過YouTube頻道「臺北天文館」，觀看即時的流星雨狀況。

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上述5場流星雨，分別為「寶瓶座δ南流星雨」、「摩羯座α流星雨」、「南魚座流星雨」、「天龍座γ流星雨」，以及邁向極大期的「英仙座流星雨」。這情況為非常罕見的流星群共舞，預計每小時個數高達50顆，是「三大流星雨」以外數量最多的流星群。根據2011年全球目視流星數量統計，可推測出流星數達到最高的時間約在7月30日。

▲2011年全球目視流星數量統計，推測流星數達到最高的時間在7月30日。（圖／取自台北市立天文館）

按照平均數量排序，依序是每小時約25顆的寶瓶座δ南流星雨，英仙座流星雨可達約10顆，至於南魚座、摩羯座和天龍座γ流星雨各約5顆，這些流星將在無月光的干擾下華麗展開。有別於一般的流星雨，這些流星並非來自單一的幅射點與方向，所以抬頭便可以看見。當它們的輻射點在晚上10點上升後，數量相當於每小時50顆，相當驚人。

此外，上述提到的「年度三大流星雨」，分別是發生在1月的「象限儀座流星雨」、8月的「英仙座流星雨」以及12月登場的「雙子座流星雨」。其中英仙座流星雨的火流星數量多，速度快且明亮，屬於流星雨中較容易被觀測到的，即使在少雲時也能看到。