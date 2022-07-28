五流星雨今晚起相約共舞 　「每小時約50顆」堪比中大型流星雨

▲七月底將有五個流星雨同時現身（北方的天龍座γ流星雨輻射點不在圖內）。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷看過來！台北市立天文科學教育館指出，很少人知道若七月底逢朔，將出現由五個流星雨共同組成，形同第四大流星雨的共舞流星雨，其中四個集中達到極大期，每小時平均數量總和達到50顆左右，不輸給大型流星雨，從今（28日）晚起到下週日（31日）晚上是欣賞的好時機，而且流星來自各方向，民眾只要仰頭便能看見，千萬不要錯過，民眾也可透過YouTube「台北天文館」頻道觀賞即時的流星雨直播。

象限儀座流星雨、英仙座流星雨、雙子座流星，為最著名的三大流星雨，台北天文館表示，但從全球觀測歷史資料來看，只要七月底逢朔，就是全年除了三大流星雨極大期之外，流星最多的日子，根據同為七月底逢朔的2011年全球觀測記錄來看，的確值得想看流星的朋友們關注。

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▲英仙座流星雨預計8月13日登場，圖為2020英仙座流星雨盛況。（圖／台北天文館提供）

台北天文館指出，從今天深夜至31日黎明前，包括寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨與天龍座γ流星雨等，剛好都在此段時間內達到極大，再加上正邁向極大的英仙座流星雨，少見剛好有五個流星雨同場共舞，每小時平均數量總和達到50顆左右，是一年中除了三大流星雨外，平均流星數量總和最多的日子。

五個流星雨各具特色，台北天文館分析，數量最多的寶瓶座δ南流星雨，每小時可達約25顆，英仙座流星雨約10顆，其他的摩羯座α、南魚座與天龍座γ流星雨各約5顆，當這些流星雨的輻射點在晚間10時都升起後，一場相當於每小時數量50顆的組合流星雨，將在無月光干擾的夜空中盡情展開，而和一般流星雨不同的是，各流星並非來自單一幅射點，而是來自各方向，民眾只要仰頭便能看見。