7月天空好精彩　超級月亮＋5場流星雨接力上演

▲7月天空好精彩，除超級月亮，月底還有5場流星雨（北方的天龍座γ流星雨輻射點不在圖內）。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

7月天空很精彩！暑假即將到來，台北市立天文科學教育館表示，今年7月不只夜空精彩，連白天都很有天象感，首先是7月4日太陽距離地球最遠，接著14日滿月則是今年最大滿月，7月底則有五個流星雨同時現身，天文迷不要錯過。

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▲7月4日地球過遠日點，當天太陽離地球最遠。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，7月4日地球過遠日點，當天太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球卻進入炎炎夏日，可見太陽直射的威力超過距離的遙遠，同時太陽黑子也超出預期地大量出現，相當有看頭。

此外，天文館表示，14日的滿月，為今年最大滿月，比6月超級滿月還大、還亮，也是今年最後一次超級滿月；緊接著「五星」在6月的同現散場後，各自成為夜空主角，有著漂亮光環的土星，晚上10時就升起，而衛星環繞、帶紋繽紛的木星也在午夜前亮相，有小望遠鏡或雙筒望遠鏡的朋友千萬別錯過。

▲7月14日滿月，為今年最大滿月。（圖／台北天文館提供）

至於流星雨部分，天文館指出，7月28至30日，將有四個流星雨連袂達到極大期，除了數量最多的寶瓶座δ南流星雨，可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨，都是數量不多的小流星雨，但都各有特色地在天空一角發送流星，若再加上正逐漸邁向極大的英仙座流星雨，晚上10時到天亮前竟有五個流星雨同場齊舞，而且月相近朔，觀察條件極佳，觀賞起來不輸一場大流星雨。