國際慰安婦日　馬英九、趙少康籲勿忘慰安婦人權

▲前總統馬英九與中廣董事長趙少康，與台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、國民黨台南市黨部主委林進旺等人，出席「慰安婦紀念日追思會」獻花花追思。（圖／記者林悅攝，下同）





記者林悅／台南報導

8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會，每年舉辦追思活動，前總統馬英九與中廣董事長趙少康14日上午赴台南，與協會理事長童小芸、國民黨台南市黨部主委林進旺、各界婦女領袖與市議員等代表出席「慰安婦紀念日追思會」。

馬英九強調，民進黨政府上任後，口口聲聲推動轉型正義，但碰到慰安婦議題就不吭聲，反而刻意抹去慰安婦歷史記憶，這座銅像附近有許多日據時期建築物，提醒我們一方面要記得殖民歷史，更不應該忘記日本帶給這些慰安婦阿嬤的苦痛。

馬英九表示，日本政府迄今仍不願坦然面對歷史、承認錯誤，仍有政治人物否認這段史實的存在或稱證據不足，更讓人憤怒的是，連在台灣都還有人宣稱慰安婦是出於自願。這種態度及言論，對曾承受生命苦難的阿嬤們來說，無異於是在傷口灑鹽，極不道德。我們會繼續堅持為阿嬤們爭取應得尊嚴、公道與轉型正義，因為「侵略的錯誤或可被原諒」，但「歷史的真相絕不能遺忘」，日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。

趙少康表示，日本不曾對台灣慰安婦說一句道歉，一個不會對歷史反省、道歉的國家民族，是有可能重蹈覆轍，當蔡英文帶領民進黨公職在安倍前首相遺照前，不曉得蔡英文總統心裡是否有覺得安倍欠我們的慰安婦一聲道歉，民進黨的行為，與日本政府一樣，等於是共犯。歷史可以原諒，但歷史不能遺忘，前提是犯罪者必須要反省、認罪、道歉，21世紀，每個人都要為和平努力，沒有任何一個人可以輕言放棄和平，也沒有任何一個人可以輕啟戰端，只要挑起戰端，就是人類共同的罪人。

童小芸表示，這是目前台灣唯一的慰安婦銅像，正視慰安婦歷史，不能只靠民間的力量在努力。「慰安婦」承載著歷史、戰爭與性暴力，我們不能只用被害者的角度看待慰安婦，這同時也是人權、女權與性別平等議題。日本與台灣當今執政者不能因關係良好，就忽略慰安婦所受到的不公平待遇，期盼政府能以積極的態度面對，爭取慰安婦阿嬤的正義，讓性別人權教育能向下扎根，讓後代子孫對於慰安婦有更清楚的認知。