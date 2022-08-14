兒童MIS-C再增1例！10歲男童曾打過1劑疫苗　累計97例個案

▲中央流行疫情指揮中心公布中重症統計。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布兒童重症新增1例MIS-C個案，為10歲男童，目前兒童重症已累計167例，其中MIS-C有97例。

發言人莊人祥表示，今日新增1例兒童MIS-C個案，個案是10歲男童，沒有慢性病史，6/2接種第一劑疫苗，6/8快篩陽性確診，8/1陸續出現發燒、腹痛、全身紅疹、雙眼結膜炎，8/2到急診就醫，經過免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，8/8已康復出院。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

截至今天為止，國內12歲以下的兒童重症，累計有167例，有27例死亡；重症分別為MIS-C97例、腦炎27例、肺炎21例、哮吼症9例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

另外，昨天6個月~4歲幼兒有5,148人接種莫德納疫苗，累計接種人數有3萬0385人，佔該年齡層16.5%。目前統計國內疫苗接種第一劑有99.20%，第二劑有86.19%，追加劑有71.71%，第二次追加劑82.23%，其中65歲以上接種率是31.4%。

▲本土中重度及死亡個案說明。點圖可放大（圖／指揮中心提供）



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