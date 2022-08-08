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第一次愛愛後…男友突啟動「情慾開關」　妹子崩潰分手了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲不少情侶想要和另一半有親密接觸。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間難免會想要有肌膚之親，不過要如何配合也是一大難題。一名女網友表示，自從和男友啪啪啪之後，對方整個性情大變，說話3句不離和「性」有關的話題，甚至不顧她是否在忙，不停用訊息轟炸或是連環奪命call找人，如果沒有跟著聊鹹濕話題，還會被懷疑劈腿，讓她崩潰提分手。

原PO在「Dcard」發文表示，和這任男友交往很長一段時間才發生關係，沒想到啪啪啪意外開啟了對方的「情慾開關」。男友不僅每天都想要嘿咻，還會照三餐問她說滿不滿意自己的表現，就連早上第一通電話也不離「愛愛」的話題。2人不再像從前一樣分享彼此的生活或計畫，就算她開了別的話題也完全沒用，每天被對方疲勞轟炸，讓她覺得心很累。

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原PO表示，自己原本是一個喜歡嘿咻的人，但男友的尺寸和技巧都不及格，因此實在沒有「性趣」。她表示一直很想好好和對方溝通，但又很怕會傷到對方的自尊，且如果沒有及時回應這些話題，還會被懷疑是不是有小王了，每次都必須花很多時間說鹹濕的話題，對方才滿意，「開始後悔跟男友發生關係，不然以前都還好好的」，現在不知道要如何解決這個問題。

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男友的行為讓原PO很困擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網友看到後紛紛傻眼表示，「直接跟他說你不想一直說色色的話題，另一半也曾經有類似的情況，我爆氣他才恢復正常交往會有的相處模式」、「把你當炮友？好可怕」、「好傻眼！快逃吧…除了做愛他沒別的事了嗎」、「分手啊，這種歇斯底里已經是恐怖情人程度了」、「覺得直接跟他說實話欸，他都沒有覺得打擾你抱歉，而且自我感覺極度良好，你也不要客氣了吧」。

事後原PO表示，有和男友說不喜歡那些話題，對方也答應之後不會再這樣了。原以為狀況會好轉，沒想到不久後對方竟懷疑被戴綠帽，還一直歇斯底里，即使提了分手仍不斷來糾纏，讓她忍無可忍，決定要將對方封鎖，還生氣地說「再見了，小芭蕉」。

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